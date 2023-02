Mariborčanke niso dopustile še enega presenečenja

V prejšnjem krogu državnega prvenstva so tako utrujene Mariborčanke kot Grosupeljčanke pripravile presenečenje. Štajerke negativno, saj so izgubile v Šempetru, Dolenjke pa pozitivno, točko so odščipnile vodilnim Kamničankam. A presenečenja se niso nadaljevala, tokrat so bankirke, kljub temu, da so igrale brez Ize Mlakar, Monike Potokar in Ronje Štampar, zanesljivo zmagale.

Nekaj negotovosti je ponudil le prvi niz, v katerem so domače ves čas vodile, gostje pa so jim dihale za ovratnik vse do izida 21:20. Nato pa je na servis prišla Ana Mojca Kranjc, ki je na tekmi izkoristila ponujeno priložnost in pokazala eno svojih najboljših predstav, ter s servisi poskrbela za zmago.

Kranjc je dosegla deset točk, toliko kot Lorena Lorber Fijok in Klara Milošič, ta jih je pet dosegla z blokom, najučinkovitejša igralka pa je bila z 12 točkami Isa Ramić.

1. DOL, ženske, zaostala tekma 15. krog Sreda, 1. februar

Lestvica:

Preberite še: