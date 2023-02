Prigarana pomembna zmaga Kamničank v Linzu

Kamničanke so v Linzu prišle do pomembne zmage.

Kamničanke so v Linzu prišle do pomembne zmage. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice Calcita v zadnjem času niso kazale najboljše forme. V srednjeevropski ligi so izgubile derbi proti Novi KBM Braniku, v državnem prvenstvu so jim točko odščipnile Grosupeljčanke, tako da je bila tekma v Linzu, na kateri je prvič zaigrala nova okrepitev, organizatorka igre Nina Stojiljković, priložnost za povrnitev samozavesti. Hkrati pa tudi priložnost, da se povsem približajo polfinalu tega tekmovanja.

To jim je uspelo, a ne na lahek način. Avstrijke, ki imajo v svojih vrstah kar nekaj tujk in so že pred tem izgubile vse možnosti za uvrstitev na "final four", so bile enakovredne tekmice, zmagovalca so odločale malenkosti.

Vsi nizi so bili izenačeni, še posebno pa tretji in četrti. V tretjem so domače še vodile s 23:22, a zadnje tri točke so osvojile Kamničanke, dve z bloki, ki sta ju prispevali Stojiljković in Sara Hutinski. V četrtem je bil celo potreben podaljšek, potem ko gostje niso izkoristile prve zaključne žoge. To dvakrat ni uspelo niti Linzu, so pa drugo zaključno žogo izkoristile Slovenke, za to je z blokom poskrbela Neja Čižman.

Slednja je v svojo statistiko vpisala kar sedem blok točk, najučinkovitejša igralka pa je bila kamniška sprejemalka Andjelka Radišković, dosegla je 25 točk.

Calcit se je prebil na drugo mesto, uvrstitev v polfinale pa bo moral potrditi na četrtem, zadnjem turnirju, ko se bo v Zagrebu meril z Mladostjo in ukrajinskim Prometejem.