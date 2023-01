Kamničanke okrepila francoska reprezentantka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državne prvakinje iz Kamnika so se okrepile z novo podajalko Nino Stojiljković, so sporočili iz kluba. Francoska igralka srbskih korenin je sezono začela v beograjskem Partizanu.

Nina Stojiljković, ki je prva podajalka francoske izbrane vrste, je pred leti nosila dres Mariborčank. 27-letnica se je nato vrnila v Francijo, kjer je v lanski sezoni z ekipo Volero Le Cannet osvojila tako državno kot pokalno lovoriko.

"Nino poznam iz obdobja, ko je igrala v Mariboru, in od takrat spremljam njeno pot. Je igralka na vrhunski ravni, navsezadnje je s francosko reprezentanco osvojila evropsko zlato ligo in igrala v četrtfinalu zadnjega evropskega prvenstva. Na klubski ravni je med drugim nastopala za Volero La Cannet, za katero vemo, kaj pomeni v ženski odbojki. Je igralka, ki bi jo v ekipi želel imeti vsak trener. Gre pa za drugačen tip odbojkarice, kot je Mila Đorđević. Z Nino smo pridobili konkurenčen podajalski par, ki se bo dopolnjeval. Nina je kamenček v mozaiku ekipe in nam bo pomagala na poti k zastavljenim ciljem, " je prihod 182 centimetrov visoke Parižanke v klubski izjavi komentiral trener calcitovk Gregor Rozman.

Ob tem so iz kluba sporočili še, da bo mlada podajalka Ula Gorjup sezono končala pri ATK Grosuplje.