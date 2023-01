ACH Volley in Kamničani doma, Mariborčani po napredovanje na Slovaško

S tekmami 5. kroga se bo končal redni del srednjeevropske lige, v kateri so zanesljivo na prvem mestu odbojkarji ACH Volley Ljubljana, ki bodo tokrat v vlogi enega od gostiteljev in so si že zagotovili uvrstitev v polfinale. Preostala slovenska predstavnika Calcit Volley in Merkur Maribor bosta na lestvici poskušala ohraniti tretje oziroma četrto mesto, ki prav tako še vodita v zaključni del tekmovanja.

Slovenski prvaki in branilci lovorike v ligi MEVZA ACH Volley Ljubljana v tekmovanju letos še ne poznajo poraza in so si že zagotovili polfinale. Zadnji tekmi prvega dela bodo odigrali doma, gostili bodo trenutno drugouvrščeno SK zadrugo Aich/Dob in MOK Murso iz Osijeka.

Odbojkarji Calcit Volleyja, ki bodo prav tako v vlogi gostitelja, imajo uvrstitev v polfinale praktično že zagotovljeno. Danes bodo igrali z avstrijsko ekipo Amstetten, v četrtek pa še z drugim avstrijskim predstavnikom Waldviertlom.

Kamničani so blizu napredovanja, Mariborčani pa ga bodo lovili na Slovaškem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadnji turnir bo tako najpomembnejši za OK Merkur Maribor, ki trenutno zaseda četrto mesto v razvrstitvi in ima eno zmago in štiri točke več od petouvrščene MOK Murse iz Osijeka. Mariborčani se bodo zadnjič v rednem delu lige predstavili v Myavi na Slovaškem, kjer jih uvodoma čaka obračun z gostitelji, zatem pa se bodo pomerili še z zagrebško HAOK Mladostjo.

Srednjeevropska liga, 5. turnirji Hala Tivoli Torek, 31. januar

18.00 ACH Volley - AICH/Dob Sreda, 1. februar

MOK Mursa Osijek - AICH/Dob Četrtek, 2. februar

18.00 ACH Volley - MOK Mursa Osijek Kamnik Torek, 31. januar

20.00 Cacit Volley - Amstetten Sreda, 1. februar

Waldviertel - Amstetten Četrtek, 2. februar

Cacit Volley - Waldviertel Myjava

Torek, 31. januar

19.00 Myjava - OK Merkur Maribor Sreda, 1. februar

19.00 OK Merkur Maribor - HAOK Mladost Zagreb Četrtek, 2. februar

Myjava - HAOK Mladost Zagreb