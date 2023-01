Mariborčani pričakovano niso imeli pretežkega dela

Odbojkarji Merkur Maribora so po zanesljivi sredini zmagi nad Union Raiffeisen Waldviertena danes odigrali še drugo tekmo četrtega turnirja srednjeevropske lige. V Kaštel Starem so se pomerili z gostiteljem Mladost Ribola Kaštela, ki jim pričakovano ni predstavljala prevelikih težav. Mariborčani so jo premagali s 3:0 v nizih, Mladost pa tako tudi po devetih tekmah še nima osvojene točke. Štajerski klub se je z novo zmago utrdil med prvo četverico

Mariborski odbojkarji so z dvema zmagama izpolnili cilj, ki so si ga zadali pred odhodom v Dalmacijo. Po zmagi proti avstrijski ekipi Union Raiffeisen Waldviertel so bili še bolj prepričljivi proti gostiteljem, ki v tem tekmovanju v tej sezoni še nimajo zmage. Mariborčani so na osmi tekmi zabeležili peto, po kateri so se utrdili na četrtem mestu in prišli tik za tretjeuvrščeni Calcit.

Hrvati pravega odpora slovenski ekipi niso nudili. Kaštelani so dvakrat povedli le na začetku drugega niza, sicer pa v vseh treh nizih hitro zaostali. Mariborčani so lahko uživali v premoči, čeprav niso imeli najboljšega sprejema, pa so to znali popraviti pri drugih stvareh, na igrišče pa so lahko stopili tudi nekateri rezervisti, poroča STA.

Najbolj razpoložen je bil Kanadčan v njihovih vrstah Connor McConnell, ki je dosegel 16 točk.

Srednjeevropska liga, moški, 4. turnir: Četrtek, 26. januar

OK Mladost Ribola Kaštela : OK Merkur Maribor 0:3 (-16, -14, -11)



Sreda, 25. januar

OK Merkur Maribor : Waldviertel 3:0 (21, 22, 18)