V Kamniku je bilo vroče: Mariborčanke v finale po zlatem nizu

Mariborčanke so na povratni tekmi priredile preobrat in po zlatem nizu napredovale v finale srednjeevropske lige. V tem se bodo pomerile z madžarskim Bekescsabaijem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice Nove KBM Branika so zmagovalke slovenskega polfinala srednjeevropske lige. Potem ko so pred tednom proti Calcit Volleyju z 0:3 izgubile domačo tekmo, so bile na povratni v Kamniku boljše s 3:1 (17, -14, 21, 17), o finalistu pa je odločal zlati, skrajšani niz. Mariborčanke so ga dobile s 15:7. Najučinkovitejša igralka tekme je bila Iza Mlakar, dosegla je 29 točk.

Mariborske odbojkarice so zmagovalke prvega končnega medsebojnega obračuna najboljših slovenskih ekip. Čeprav so bile v rednem delu srednjeevropske lige slabše od tekmic, Kamničanke so bile prve, same pa četrte, in so gladko izgubile tudi prvo medsebojno tekmo, pa so se vrnile na odločilni tekmi v Kamniku.

Mnogi menijo, da so si skupno zmago tlakovale na zadnjih dveh medsebojnih tekmah v državnem prvenstvu, ki so ju brez pomoči Ize Mlakar dobile, s tem pa si priigrale potrebno samozavest. Videle so, da se lahko s Calcitom, ki so mu pripisovali vlogo favorita, vsaj enakovredno kosajo.

Iza Mlakar je dosegla 29 točk. Foto: Klemen Brumec

Tokrat pa se s tekmicami niso samo enakovredno kosale, ampak so bile z izjemo drugega niza, v katerem je prišlo do kratkotrajnega razpada sistema, prepričljivo boljše. Prav noben od štirih nizov ni postregel s kakšno negotovostjo, v vseh je ekipa hitro zanesljivo povedla, nato pa prednost držala do konca.

Mariborčanke so bile bolj zanesljive v napadu, to je bila tudi posledica slabšega sprejema, kar je bilo najbrž na koncu odločilno. Z 29 točkami se je izkazala Iza Mlakar, enajst točk manj je dosegla Lorena Lorber Fijok. Fatoumatta Sillah je pri domačih prispevala 23 točk.

V finalu se bodo varovanke Bruna Najdiča merile z madžarsko ekipo Swietelsky Beksescaba, ki je bila prav tako po zlatem nizu boljša od zagrebške Mladosti. Obe tekmi sta se končali z zmago gostiteljic s 3:2.

Srednjeevropska liga, polfinale, povratni tekmi Torek, 7. marec

Bekescsabai** : Mladost Zagreb 3:2* (-23, -20, 22, 17, 14) /2:3/



*zlati niz 15:11 Sreda, 8. marec:

Calcit Volley : Nova KBM Branik** 1:3* (-17, 14, -21, -17) /3:0/

Športna dvorana Kamnik, gledalcev 200, sodnika: Rajković, Brlas (oba Hrvaška).

Calcit Volley: Griljc, Radišković, Stojiljković, Vovk 15 (4 asi), Đorđević, Hutinski 6 (1 blok), Boisa, Kregar, Charuk 8 (4 bloki), Sillah 23 (2 bloka), Vukojević, Pecelj 14 (3 bloki), Ćižman, Banko.

Nova KBM Branik: Mlakar 29 (1 as), K. Milošič 9 (1 as, 2 bloka), Pogačar 8 (1 as, 2 bloka), Štampar 5 (2 asa, 1 blok), Klajžar, Lekše 8 (1 as), Senekovič 1, Cikač, Farkaš, Ramić 1, Potokar, Lorber Fijok 18 (2 bloka), Krajnc 1.



*zlati niz 7:15 //rezultat prve tekme

**ekipa je napredovala v finale

