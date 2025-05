Krk za polfinale visoko dobila drugo domačo tekmo

V košarkarski ligi OTP banka sta bila dva polfinalista znana že po dveh tekmah, to sta bila Cedevita Olimpija in Podčetrtek. Krka si je zdaj mesto med najboljšo četverico priigrala na tretji četrtfinalni tekmi, ko je v Novem mestu z 78:59 premagala ECE Triglav. V soboto druga tekma čaka Šentjur in Ilirijo. V tej seriji z 1:0 vodijo Šentjurčani.

Košarkarji Krke so tretji polfinalisti lige OTP banka. V četrtfinalni seriji so premagali ECE Triglav z 2:1. Prepričljivo so dobili obe domači tekmi, v petek z 78:59, medtem ko so bili Kranjčani boljši v dvorani Planina.

Na tretji tekmi v dvorani Leona Štuklja gostje niso imeli pravih možnosti za zmago. Zasedba Dejana Jakare je imela stvari večino časa pod nadzorom, delo pa je dokončala v zadnjih desetih minutah, ki jih je dobila s 26:13. Niko Bačvić je izstopal pri Krki s 16 točkami, po 10 točk sta dodala Brady Skleens in Jaka Klobučar, na drugi strani pa je bil najbolj učinkovit Črt Čabrilo z 20 točkami.

Novomeščani bodo morali še počakati na svojega tekmeca v polfinalu prva tako na dve zmagi - Šentjur je presenetljivo dobil prvo tekmo četrtfinala proti Iliriji, Kranjčani pa so zaključili sezono s 46,7% učinkovitostjo (14-16), kar je lepa spodbuda, potem ko so se v prejšnji komaj rešili izpada.

V drugem polfinalu se bosta srečala Cedevita Olimpija in Terme Olimia. Oba sta tekmeca premagala z 2:0; Ljubljančani GGD Šenčur, Podčetrtčani pa Kansai Helios.