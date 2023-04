ACH Volley začel suvereno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilci naslova so polfinale začeli s pričakovano zmago nad Kranjčani.

Odbojkarji ACH Volley, ki branijo naslov slovenskih prvakov, so polfinale proti kranjskemu Triglavu začeli s pričakovano zmago s 3:0 (19., 15, 18). Tesnejšo bitko gre pričakovati v drugem polfinalnem paru med Calcit Volley in OK Merkur Maribor. Povratne tekme bodo v soboto, morebitne tretje tekme pa v sredo, 12. aprila.