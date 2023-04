Branilke naslova v finale, Novogoričanke presenetile Mariborčanke

Znane so prve finalistke slovenskega odbojkarskega prvenstva. To so branilke naslova iz Kamnika, ki so svoje tekmice, ekipo Formis, tudi na drugi tekmi premagale s 3:0 (20, 23, 10). Kdo jim bo v finalu stal nasproti, bo znano v sredo, saj so članice GEN-I Volleyja na domačem terenu presenetile pokalne zmagovalke Mariborčanke, zmagale so s 3:1 (−17, 25, 22, 14) in izsilile tretjo tekmo.

Po prvem nizu tekme v Novi Gorici ni dišalo po presenečenju. Varovanke Bruna Najdiča so ga dobile na krilih Ize Mlakar, odločilen pomen za končni razplet pa je bržkone imel drugi niz. V njem so bile gostje že blizu zmagi, vodile so z 22:20, toda nato so po zaslugi odličnih servisov Silvie Pertens štiri zaporedne točke osvojile domače. Pokalne prvakinje so nato ubranile dve zaključni žogi, pozneje tudi tretjo v "podaljšku", četrto pa je vendarle izkoristila Julija Mohorič.

To je dalo gostiteljicam novih moči, tako da so imele v tretjem nizu ves čas pobudo. Kazalo je, da ga bodo dobile zanesljivo, Mariborčanke so se ob koncu približale, a zmage tekmic niso ogrozile. V tretjem nizu pa je nato prišlo do popolnega mrka v gostujoči ekipi, ki je osvojila vsega 14 točk.

V domači vrsti je Lara Rituper dosegla 16 točk, od tega pet blokov, Polona Frelih jih je dodala 15. Pri Mariborčankah je bila z 19 točkami najučinkovitejša Mlakar.

Kamničanke so tudi na drugi tekmi s 3:0 premagale Formis in si zagotovile finale. Foto: Grega Valančič/Sportida

Calcit Volley je imel v posameznih nizih prve tekme v Kamniku nekaj težav, a zmagal s 3:0, zgodba se je ponovila tudi v Hočah. Prva dva niza sta bila izenačena, v prvem so si branilke naslova zmago zagotovile v končnici, na 17. točki sta bili ekipi še poravnani, tudi v drugem so Štajerke še vodile z 19:18, toda končnico spet izgubile. V tretjem nizu pa potem niso bile več konkurenčne.

V kamniški vrsti se je z 20 točkami najbolj izkazala Fatoumatta Sillah, Sara Hutinski jih je dosegla 12, od tega pet z bloki. Domače posebej razpoložene igralke niso imele.

Državno prvenstvo, polfinale, drugi tekmi FORMIS : CALCIT VOLLEY 0:3 (-20, -23, -10) /0:2/ Športna dvorana Hoče, gledalcev 120, sodnika: Pevc, Vrenko.

Formis: Vodušek, Škoflek, Cvetko 3 (1 as, 1 blok), Šteharnik 4 (3 bloke), Zupan, Uršič 3, Grubišič Čabo 10 (1 as), N. Milošič 8 (1 blok), Divjak, Klavžar, Halužan Sagadin 1, Bračič 1.

Calcit Volley: Griljc, Stojiljković 4 (2 asa), Vovk, Đorđević, Hutinski 12 (2 asa, 5 blokov), Boisa 7 (1 as, 2 bloka), Kregar, Charuk 10 (1 as, 2 bloka), Sillah 20, Vukojević, Pucelj 11 (2 bloka), Čižman, Banko. GEN-I VOLLEY : NOVA KBM BRANIK 3:1 (-17, 25, 22, 14) /1:1/ Dvorana OŠ Milojke Štrukelj, gledalcev 250, sodnika: Jovanovič, Perčič.

GEN-I Volley: Frelih 15 (3 bloke), Pertens 11 (2 asa), P. Marušič, Rituper 16 (1 as, 5 blokov), Jelina, Blažič 11 (1 blok), Š. Marušič 2 (1 blok), Makuc, Mazej, J. Mohorič 11 (2 asa, 3 bloke), Žigon.

Nova KBM Branik: Mlakar 19 (2 asa, 3 bloke), K. Milošič 8 (2 bloka), Pogačar 3 (1 as, 1 blok), Štampar 8 (3 bloke), Klajžar, Lekše 10 (1 blok), Senekovič, Cikač, Farkaš, Ramić, Potokar, Lorber Fijok 11, Krajnc 2 (1 blok).



