Vloga favoritinj pri Kamničankah: Kar je bilo do zdaj, moramo pozabiti

V soboto se začenja finale državnega odbojkarskega prvenstva, v katerem si bodo nasproti stale branilke naslova Calcit Volley in presenetljive finalistke GEN-I Volley. Prvakinje bodo odbojkarice, ki bodo zmagale trikrat. Za tretje mesto se bodo pomerile članice Nova KBM Branik in Formisa.

Favoritinje ženskega finala so kamniške odbojkarice, ki so bile najboljše že po prvem delu tekmovanja. "V tej sezoni smo dobile vse medsebojne tekme proti Novogoričankam in to dokaj prepričljivo, zato mislim, da bo psihološka prednost na naši strani. Toda vse to, kar je bilo do zdaj, moramo pozabiti. V soboto se vse začne znova," je za spletno stran kamniškega kluba dejala Anđelka Radišković.

"Želim si, da ohranimo zmagovalno miselnost, ki smo jo začeli graditi v končnici s tekmo proti Ankaranu. S tem si lahko izborimo marsikaj. V finalu bomo šli točko po točko. Bolj kot rezultata si želim, da tudi skozi zadnje tekme sezone nadaljujemo začeto delo," pa je pred začetkom finala, prvega za primorsko zasedbo po letu 2019, dejal njen trener Vasja Samec Lipicer.

Novogoričanke so v polfinalu presenetile Mariborčanke. Kako se bodo zoperstavile branilkam naslova? Foto: Facebook Gen-I Volley

Ekipi bosta v finalu igrali na tri zmage. Druga tekma bo v ponedeljek v Novi Gorici, tretja tri dni za tem znova v Kamniku. Morebitni dodatni tekmi bosta v ponedeljek, 24., in četrtek, 27., aprila.

Vzporedno s finalom se bodo za tretje mesto pomerile pokalne zmagovalke Nova KBM Branik in Formisa.

1. DOL za ženske, finale in tekma za 3. mesto, prvi tekmi

Sobota, 15. april

