Kamničanke izkoristile zaključno žogo in ubranile naslov

Odbojkarice Calcit Volleyja so izkoristile prvo zaključno žogo za naslov državnih prvakinj. Favorizirane Kamničanke so na tretji finalni tekmi s 3:0 (21, 23, 10) premagale Gen-I Volley in še četrtič zapored postale slovenske prvakinje. To je zanje sedmi naslov, Novogoričanke ostajajo pri treh.

Velikih dvomov, kdo bo državni prvak, skozi finalno serijo ni bilo. Kamničanke so prve tekmo dobile zanesljivo, drugo v Novi Gorici po hudem boju, tudi tretja je bila z izjemo tretjega niza izenačena.

Novogoričanke, ki so velik uspeh dosegle že s samo uvrstitvijo v finale, potem ko so v polfinalu presenetljivo izločile Novo KBM Branik, so na trenutke pokazale všečno igro, a na koncu so se poznale izkušnje in razlika, ki jo je delala domača korektorica, Gambijka s slovenskim potnim listom, Fatoumatta Sillah. Spet je bila najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je 20 točk.

1. DOL za ženske, finale, tretja tekma

Četrtek, 20. april

Državne prvakinje: 1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Ljubljana

2016/2017 Nova KBM Branik

2017/2018 Nova KBM Branik

2018/2019 Nova KBM Branik

2019/2020 Calcit Volley

2020/2021 Calcit Volley

2021/2022 Calcit Volley

2022/2023 Calcit Volley

