Potem ko so podaljšali sodelovanje s trenerjem Matjažem Hafnerjem, so se pri slovenskem odbojkarskem prvaku ACH Volleyju lotili osvežitve ekipe. Prvi okrepitvi sta blokerja, in sicer reprezentanta Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, ki se bo med oranžnimi zmaji pridružil bratu Joštu, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Sašo Štalekar Foto: Aleš Oblak "Po nekaj letih igranja v tujini prihajam nazaj v Slovenijo, česar se zelo veselim. Želim igrati na najvišjem možni evropski ravni, to je ligi prvakov. Ekipi ACH Volley želim pomagati s svojim izkušnjami, ki sem jih pridobil v tujini. Veseli me, da ima klub visoke cilje tudi v ligi prvakov, da se naredi korak naprej tudi v tem elitnem tekmovanju. Vsekakor ne smemo pozabiti na domača tekmovanja, kjer je cilj jasen. Veseli me tudi to, da bo ekipa mlada in željna dokazovanja. Komaj čakam, da se zberemo skupaj in v prihodnji sezoni naredimo lepo zgodbo," je dejal 214 centimetrov visoko Štalekar, ki je zadnji dve sezoni igral pri nemških prvakih, ekipi Berlin Recycling Volley, pred tem pa tudi pri Panathinaikosu in Hypo Tirolu. V Sloveniji je 28-letni Korošec pred odhodom na tuje nosil dres Calcit Volleyja.

Tudi mlajši reprezentančni kolega Kržič je kljub mladosti s svojimi igrami že večkrat opozoril nase in si tako pred kratkim prislužil vpoklic selektorja Gheorgheja Cretuja. Enaindvajsetletnik je svojo odbojkarsko pot začel na Brezovici, ob prihodu v Ljubljano pa ni skrival navdušenja.

"Izjemno sem vesel, da bom v prihodnje del ekipe ACH Volleyja in se zahvaljujem vodstvu za ponujeno priložnost. Že od malih nog sem si vedno želel igrati v ACH Volleyju, saj ta klub igra ligo prvakov in je najboljši v Sloveniji že mnogo let. Veliko priložnosti ponuja mladim igralcem, ki imajo v ekipi tudi veliko odgovornost. Primer tega je lanska sezona in mislim, da je to pravi način dela. Veselim se igranja v oranžnem dresu in dela s strokovnim štabom ter preostalimi člani ekipe, s katerimi se v večini poznamo že od prej," je povedal Kržič.

