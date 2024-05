Iz tabora aktualnih slovenskih odbojkarskih prvakov ACH Volley so sporočili, da so za eno leto podaljšali sodelovanje s trenerjem Matjažem Hafnerjem, ki je ekipo prevzel ob zaključku pretekle sezone, ko je zamenjal Radovana Gačiča in v končnici prvenstva našel zmagovalni ritem.

Z zasedbo oranžnih zmajev je Matjaž Hafner nanizal pet zaporednih zmag in se veselil jubilejnega, 20. naslova državnih prvakov. Pred prihodom v oranžni tabor je nekdanji reprezentant vodil švicarski Volley Nafels, v karieri pa največji pečat pustil pri avstrijski Zadrugi Dob, pri kateri je deloval med letoma 2015 in 2021. Bil je tudi pomočnik Luki Slabetu v slovenski moški reprezentanci ter Brunu Najdiču v ženski.

"Ob prevzemu ekipe v končnici lanske sezone smo si takšnega zaključka lahko samo želeli. Mislim, da sem se z ekipo in preostalim delom trenerskega štaba odlično povezal, kar se je odražalo tudi v sodelovanju na in ob igrišču. Zdaj je pred nami nova zgodba, ki jo bomo zagotovo začeli z delno spremenjeno ekipo. Graditi moramo na trdem delu in profesionalnem pristopu ter močni povezanosti znotraj ekipe. Cilj ekipe je biti najboljši v domačih tekmovanjih in pustiti močan vtis v elitni ligi prvakov, v kateri ne želimo samo sodelovati, ampak tudi izkoristiti svoje priložnosti ter zmagovati," je dejal Hafner.

V trenerskem štabu bodo poleg Hafnerja ostali tudi vsi preostali člani, in sicer pomočnik trenerja Rok Satler, trener za fizično pripravo Samo Korošec, zdravnik Jan Planinc, statistik Mitja Torkar ter fizioterapevtska ekipa, ki jo sestavljajo Jure Ivartnik, Taja Kobilca in Tara Oderlap.