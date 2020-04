Vprašali so se, kako naprej: napadati želijo odličje

Sašo Rop je dolgo pavzo izkoristil za družino in dodatno izobraževanje. Foto: OK Triglav Kranj

"V klubu smo prišli do momenta, ko smo se morali vprašati kako naprej? Vemo, da se v Kranju dela dosti s produkcijo igralcev, dela se z mladimi, tudi naši trenerji s podmladkom delajo dobro. V smislu članske ekipe smo imeli pripravljena dva scenarija. Eden je bil korak nazaj in drastična pomladitev, drugi pa poskusit narediti korak naprej. Uprava se je odločila za drugi scenarij, tako da bomo nadaljevali s podobno strategijo kot do zdaj, poskušali bom biti še uspešnejši, tako v tekmovalnem, kot strateškem vidiku. V tekmovalnem smislu želimo zadržati jedro ekipe. Vemo že sedaj, da trije igralci odhajajo v najboljše klube v Sloveniji, vemo pa tudi, da pride par mladih perspektivnih novih igralcev, katerim želimo omogočiti razvoj. V kolikor nam uspe narediti ekipo po naših načrtih bodo cilji ostali visoki, torej biti v zgornji polovici državnega prvenstva in naskok na medaljo, če bo le možno," se najboljše scenarija nadeja Rop.

"Pri strateškem pričakujemo tudi pomoč okolja. Imamo cilj postati nacionalni ali vsaj regijski panožni center s svojo lastno dvorano s tarafleksom. Imamo celo investitorja, tako da v bistvu čakamo na pravno-formalne postopke. V Kranju so optimalni pogoji za kaj takega, imamo namreč dobre srednješolske programe, kjer so športniki dobrodošli. Delamo na tem, da postanemo zanimivi tudi za sponzorje, lotili smo se sponzorskega projekta K20, o katerem bo znano več v prihodnjih tednih. Situacija, ki se odvija, trenutno kaže vsem, kako so “bila” naša življenja vpeta v svet športa in mnogi niso znali ceniti tega. Vse preveč stvari nam je bilo samoumevnih, pa vendarle niso," še doda.

