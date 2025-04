Ilirijani po 11. zaporedni zmagi dihajo vodilnim za ovratnik

Košarkarji Krke so v 25. krogu lige OTP banka v sredo doma premagali Rogaško s 93:68. Pri Krki, ki je zadela 14 od 28 metov za tri točke, so štirje igralci presegli mejo desetih točk, največ, 17, jih je dosegel Miha Cerkvenik. Na drugi sredini tekmi so košarkarji GGD Šenčurja premagali LTH Castings s 90:80. V soboto so košarkarji Ilirije za 11. zaporedno zmago s 84:69 premagali Triglav in dihajo za ovratnik Novomeščanom.

Novomeščani (20-5) niso imeli nikakršnih težav proti osmouvrščeni Rogaški (8-17). Z 20. zmago so ostali v tesnem troboju za čim boljše izhodišče pred končnico. Boljši izkupiček ima domžalski Kansai Helios (20-4), ki ga dvoboj 25. kroga čaka v soboto in bi se lahko z zmago znova odlepil od Krke.

Ta je po relativno izenačenem začetku že v prvi četrtini prišla do dvomestne prednosti, ki jo je v drugem delu ob le redkih serijah gostov še oplemenitila in se na odmor odpravila s +19.

Na parketu dvorane Leona Štuklja se tudi v nadaljevanju razmerja moči niso spremenila, Krka je višala prednost, prvič za 30 točk povedla tri minute pred koncem tretje četrtine in nato le še mirno pripeljala dvoboj do konca.

Pri Krki, ki je zadela 14 od 28 metov za tri točke, so štirje igralci presegli mejo desetih točk, največ, 17, jih je dosegel Miha Cerkvenik, 16 jih je dodal Aleksandar Bursać. Enajstim točkam je sedem asistenc dodal Tayler Persons. Pri gostih je 17 točk s klopi dosegel Maksim Gorbačov, a z metom iz igre 5/16.

Ilirija nadaljuje zmagovito

Ilirija je vpisala enajsto zaporedno zmago v ligi OTP banka, tako da dve tekmi pred koncem rednega dela še naprej diha za ovratnik Krki in Kansai Heliosu, ki ju je premagala v zadnjih dveh krogih v gosteh. Hkrati so se Ljubljančani sredi tedna uvrstili v finale drugoligaškega regionalnega tekmovanja.

Ljubljančani so dobro formo potrdili tudi proti ECE Triglavu. V prvem polčasu so gostje iz Kranja še držali priključek, v nadaljevanju, ko je zasedba Stipeta Modrića zaigrala agresivneje v obrambi ter prevzela pobudo pod obročema, pa je razlika hitro prišla do dvomestne številke (57:43).

S petimi trojkami, 21 točkami in osmimi podajami je pri domačih blestel Luka Kureš. Devetnajst točk in osem skokov je dodal Tim Tomažič. Pri gostih, ki s 44% izkupičkom ostajajo trdno na sredini razpredelnice, sta bila najbolj razpoložena Urban Oman (19 točk, trojke 4:7, 6 skokov, 5 podaj) in Uroš Šikanić (17 točk, 8 skokov, 4 podaje).

Liga OTP banka, 25. krog Sreda, 16. april:

GGD Šenčur : LTH Castings 90:80 (23:22, 47:40, 70:57)

Krka : Rogaška 93:68 (26:15, 49:30, 82:51) Sobota, 19. april:

Ilirija -: ECE Triglav 84:69 (22:16, 35:37, 62:47)



19.00 Podčetrtek - Kansai Helios Domžale Ponedeljek, 21. april:

17.30 Zlatorog Laško - Šentjur