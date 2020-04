Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Baku se preselila lansko poletje iz ciprskega AEL Limassol in takoj postala kapetanka ekipe Azerrail, kjer je pred sedmimi leti igrala tudi Tina Lipicer Samec. "Ponudili smo mi podaljšanje pogodbe in rekla sem da. V Bakuju se počutim odlično. Zadovoljna sem z delom in pogoji. Počutim se motivirano, zato ne vidim razloga, zakaj ne bi kariere nadaljevala tukaj," je za apasport.az dejala izkušena slovenska odbojkarica, ki igra na mestu sprejemalke/napadalke.

Mojca je bila pred prekinitvijo ena najboljših igralk azerbajdžanske lige, ki je tako kot drugje po svetu zaustavljena zaradi koronavirusa.

Za Penetova je to že peti klub v tujini. Pred tem je igrala kot že rečeno na Cipru, svoje mednarodne izkušnje pa je nabirala tudi v Švici, v Franciji in na Češkem. Na domačih parketih je branila barve TPV Novo mesto, Grosuplja, Vitala in šempetrske Alianse.

