Uradno: brazilski zvezdnik se vrača v domovino

"Hvala, šampion," so zapisali na uradni strani italijanskih prvakov, ekipi Lube Civitanova in še uradno potrdili, da se brazilski zvezdnik Bruno Rezende poslavlja od ekipe. Brazilec bo v prihodnji sezoni igral pri brazilski ekipi Volei Taubate, pri Civitanovi pa ga bo zamenjal Argentinec Luciano de Cecco.

Bruno se je k Lube Civitanovi preselil poleti leta 2018 iz Modene in z njo osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Ekipo je popeljal do naslova italijanskih državnih prvakov, v žep je pospravil tudi italijanski pokal, najboljši pa so bili tudi v ligi prvakov in svetovnem klubskem prvenstvu. Ob teh uspehih se je pri Lube zapisal z zlatimi črkami, nikoli pa ga ne bodo pozabili tudi navijači.

"Zahvaljujem se vsem, ki so me sprejeli z odprtimi rokami. To me je gnalo in motiviralo, da dosežem svoje osebne cilje vendar vedno z ekipo v ospredju. Hvaležnost bo večna," je v slovo pomahal 33-letni olimpijski prvak iz leta 2016. Slovo ni bilo takšno, kot bi si vsi želeli, saj so prvenstvo v Italiji zaradi koronavirusa končali predčasno, lovorik pa niso podelili.

Vodstvo Lube Civitanove je že našlo njegovo zamenjavo, to ne bo nihče drug kot prvi podajalec Perugie, Argentinec Luciano de Cecco.

