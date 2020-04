Čeprav z grenkim priokusom in občutkom, da bi njena Legionovia lahko presenetila v končnici državnega prvenstva, je Savinjčanka s krstno sezono v tujini zelo zadovoljna. "Vedno sem si želela strokovnega dela in individualnega pristopa, ki sem ga z odhodom v tujino tudi dobila. Menim, da sem se za odhod v tujino odločila pravi čas, saj sem kljub mladosti v tem letu pri sebi zaznala ogromen napredek, tako na odbojkarskem kot tudi na osebnem nivoju. Kljub predčasni prekinitvi letošnjega prvenstva zaradi izrednih razmer smo z doseženim zadovoljni. Vseeno pa ostaja nekaj grenkega priokusa, saj smo si želeli prvenstvo dokončati in poskrbeti za morebitno presenečenje," je v sporočilu Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) dejala mlada slovenska odbojkarica.

Zdovc Sporerjeva v prvem delu letošnje sezone zaradi pravil evropske in svetovne zveze za poljskega prvoligaša, ki ga vodi Alessandro Chiappini, ni mogla nastopiti. Se je pa mlada Slovenka soigralkam na tekmah lahko priključila s 1. januarjem, torej z začetkom leta, v katerem je dopolnila 18 let.

Žana v dresu Legionovie:

"Pozitivna energija v ekipi, izkušnje, zagnanost, znanje ..."

DPD Legionovia je v minuli sezoni sicer dosegla največja uspeha v klubski zgodovini, saj so se dekleta uvrstila na zaključni turnir poljskega pokala, z uvrstitvijo med najboljše štiri ekipe po rednem delu prvenstva pa so si Chiappinijeve varovanke priigrale zelo dobro izhodišče pred končnico. "Vedno sem si želela biti obdana z ljudmi z isto stopnjo motiviranosti, delavnosti, zagnanosti in jasno postavljenimi cilji. Menim, da je to tudi tisto, kar me je v tujini to sezono osrečevalo in hkrati tudi obdržalo. Pozitivna energija v ekipi, izkušnje, zagnanost, znanje in strokovnost trenerja ter njegovega tima in sama motiviranost nas deklet so bili to sezono ključnega pomena za zgodovinski uspeh kluba," si bo minulo sezono prav zato še bolj zapomnila Zdovc Sporerjeva, ki pri Legionovii ostaja še vsaj eno sezono.

Žana je v svoji krstni sezoni zunaj meja Slovenije zaigrala na štirih tekmah in v odigranih devetih tekmah dosegla tri točke.

Preberite še: