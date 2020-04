Ne more domov, a mu nič ne manjka: "Pridobil sem kakšen kilogram, uživam!"

Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk je končal svojo zgodbo na Poljskem. Pravzaprav še ne čisto. Tako kot Dejanu Vinčiću mu je po predčasnem koncu poljskega prvenstva potekla pogodba pri ekipi Cerrad Czarni Radom, a v nasprotju z reprezentančnim kolegom ne more domov in dramo okoli novega koronavirusa preživlja na Poljskem.

"Dejan Vinčić je odšel domov z letalom, jaz sem tukaj z avtomobilom, ker pa so meje zaprte, Poljske ne morem zapustiti. Po pravici povedano, se mi domov niti ne gre. Tukaj so mere vseeno manj stroge, malo več je dovoljenega kot v Sloveniji in mi nič ne manjka," je v pogovoru za STA priznal bloker, ki se zaradi trenutnega stanja ne obremenjuje preveč.

"Treniram zelo malo. Najbrž sem pridobil kakšen kilogram, ko bo čas, se ga bom znebil, a trenutno mi tako stanje kar prija. Že dolgo nisem imel pravega počitka, tako da zdaj uživam. Po drugi strani pa mi je žal, da ne morem igrati, predvsem bom pogrešal reprezentančne priprave za ligo narodov, ki je najbrž ne bo mogoče izvesti. Kanada jo je že odpovedala, kot vi pravite, tudi Italija, in res je težko verjeti, da bomo letos poleti igrali. Upam pa, da ni res, da je ne bo prihodnji dve leti," pravi Štajerec, ki se v Radomu kratkočasi z igranjem videoigric, prek katerih je povezan tudi z reprezentančnima soigralcema Tinetom Urnautom in Janijem Kovačičem.

Čas si v karanteni krajša tudi z videoigricami. Foto: Grega Valančič / Sportida

V preteklosti se je spraševal, kaj mu je tega treba

Če bodo odpovedali ligo narodov, ne bo vesel, a kot pravi, ima vsaka stvar dobro in slabo stran. "Reprezentanca je nekaj posebnega. Priznam, da sem že imel težke trenutke, se spraševal, kaj mi je tega treba, zakaj ne bi končal reprezentančne kariere. A to so bili slabi dnevi. Na koncu vedno ugotovim, da z ekipo uživam. Pa tako ne mislim le jaz, ampak vsi drugi. Poglejte Mitjo Gasparinija, kolikokrat je že rekel, da se bo poslovil, toda vedno pride na priprave. Vedno najdemo motiv, rečemo si, da moramo še to opraviti, in prepričan sem, da bi bili tudi za ligo narodov v popolni postavi. Žal pa nam ta očitno ni usojena," v reprezentanci vidi poseben čar Mariborčan, ki bo 23. aprila praznoval 34. rojstni dan.

Tako kot Dejanu Vinčiću se je pogodba iztekla tudi Pajenku. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kje bo igral v sezoni, še ne ve. Ponudb za zdaj še nima, kar pa ga ne čudi. "Zaradi pandemije so vse odbojkarske aktivnost zamrle. Pogovorov ni, treba bo počakati, da to stanje mine," pravi Pajenk, ki je v svoji karieri poleg Poljske in Slovenije že igral tudi v Italiji in Turčiji, strahu, da znova ne bi dobil kluba v tujini, pa ne čuti.

Preberite še: