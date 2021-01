Madžarke bo reševala Slovenka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarica Mojca Pene, ki je sezono začela kot igralka GEN-I Volleyja, je nova okrepitev madžarske ekipe DVTK, ki v tej sezoni sploh še ni okusila slasti zmage. Na desetih tekmah so odbojkarice DVTK desetkrat izgubile.

"Vesela sem, da sem dobila priložnost zaigrati na Madžarskem. Pred mano je nov izziv v življenju. Ekipi želim pomagati do začrtanih ciljev. Soigralke so me lepo sprejele, zato komaj čakam, da se akcija začne tudi na samem igrišču," je dejala 31-letna Dolenjka, ki bo skušala DVTK zadržati v prvi ligi. Ekipi za zdaj ne kaže dobro, na desetih tekmah je zabeležila ravno toliko porazov.

Penetova je, kljub temu da se ne pojavlja veliko v medijih, zelo izkušena odbojkarica. Nastopala je za pet slovenskih klubov. TPV Novo mesto, ATK Grosuplje, ljubljanski Vital, Alianso in kot rečeno v tej sezoni za novogoriški GEN-I Volley. V tujini je prvič zaigrala v sezoni 2015/16, ko je branila barve švicarske ekipe VFM, igrala je tudi za češko Kralovo Pole, ciprski AEL Limassol in bakujski Azerrail.

Na Madžarskem je še okrepila slovensko legionarsko zasedbo. Tam igrata tudi Sara Najdič (Fatum Nyiregyhaza) in Tina Grudina (BRSE).

Preberite še: