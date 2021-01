Bankirke pridno nabirajo točke

Slovenke podprvakinje, odbojkarice Nove KBM Branika, so na zaostali tekmi s 3:0 premagale Luko Koper in na zadnjih štirih tekmah vknjižile še tretjo zmago. Boljše od Štajerk so bile le vodilne Kamničanke. Slednje bodo v sredo gostile GEN-I Volley, Mariborčanke pa čaka nov test v Ljubljani.

Mariborčanke so na zadnjih tekmah nakazovale dvig forme, da so res nekoliko bolj prepričljive kot na začetku sezone, pa je pokazala tudi tekma v Kopru. Nekaj težav so imele le na začetku tekme, predvsem jim jih je povzročala Nina Đukić, ki je bila najbolj zaslužna za vodstvo gostiteljic z 11:6. Zadnjič v prvem nizu so domače vodile pri izidu 15:14.

Koprčanke, ki so skozi tekmo veliko grešile, so bile nato enakovredne še na začetku drugega dela, potem pa so gostje spet povsem zagospodarile na igrišču in prišle do zanesljive zmage.

Od tekmic so bile boljše v vseh elementih, še najbolj pa v napadu. S 16 točkami sta se izkazali Danijela Džaković in Mirta Velikonja Grbac, slednja je v statistiko vpisala tudi šest blokov. Đukićeva je pri domačih dosegla 15 točk.

1. DOL, ženske, zaostale tekme: Torek, 19. januar:

Luka Koper : Nova KBM Branik 0:3 (-18, -18, -9) Sreda, 20. januar:

18.00 Calcit Volley - GEN-I Volley

19.30 OD Krim - Nova KBM Branik

Lestvica: 1. Calcit Volley 13 tekem – 37 točk

2. Sip Šempeter 13 - 28

3. GEN-I Volley 13 - 27

4. Nova KBM Branik 12 - 22

5. ATK Grosuplje 14 - 18

6. Krim 13 - 14

7. Luka Koper 14 - 8

8. Ankaran 14 - 5

