Kot strela z jasnega: slovenska odbojkarica končala kariero

Slovenska odbojkarica Maja Pahor po nepričakovanem zdravstvenem zapletu končala kariero, so na Facebooku zapisali pri ekipi Nove KBM Branik.

"Po nepričakovanem zdravstvenem zapletu se od športne poti kot igralka žal poslavlja naš sonček Maja Pahor. Hvala za vse," se glasi zapis, ki je udaril kot strela z jasnega. Štiriindvajsetletna Pahorjeva je nazadnje igrala 6. januarja v Grosupljem, na zadnjih dveh tekmah bankirk pa proste igralke ni bilo v kadru.

"Ko smo mislili, da smo v tej sezoni doživeli že vse, je prišlo še tole z Majo, ki je dobila rdečo luč pri zdravniškem osebju. O okrepitvah na mestu libera ne razmišljamo. Smo v fazi pomladitve, zato bomo iskali zamenjavo v domačem okolju. Za zdaj bomo krpali vrzel z Loreno Lorber Fijok, ki jo po poškodbi kolena počasi vračamo nazaj v pogon, tukaj pa je tudi mlada Urška Cikač," nam je v telefonskem pogovoru dejal direktor Nove KBM Branik Mitja Koželj.

Zdravstveno stanje Maji Pahor ne dovoljuje nadaljevanja kariere. Foto: CEV

Nekdanja slovenska reprezentantka, ki je z izbrano vrsto do 23 let postala svetovna podprvakinja, leta 2014 pa je bila na EP s kadetinjami druga, je v svoji karieri igrala tudi na Poljskem pri ekipi KS Palac Bydgoszcz. V Sloveniji je branila še barve kamniškega Calcita in novogoriškega Hita.

