K slovenskim prvakom prihaja Toman

"Imel sem dve odlični sezoni, sploh drugo s Frankfurtom, kjer smo po rednem delu zasedli drugo mesto. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi odigrali končnico, saj smo po mojem mnenju imeli ekipo, ki bi se lahko borila za prvaka," je o dveh sezonah v Nemčiji povedal slovenski reprezentant, ki je sprva načrtoval ostati v tujini, vendar so se stvari obrnile.

Ponudba ACH Volleyja se ne zavrne

"Ko je prišel klic iz ACH, ponudbe nisem mogel zavrniti. Vemo, kaj pomeni ACH Volley v Evropi. Kot otrok sem vedno navijal za ta klub. Ko so bili še na Bledu, sem redno hodil navijat na tekme. Igrati za najboljši slovenski klub je nekaj posebnega, zato tudi ta odločitev," je svojo odločitev o vrnitvi v domovino pojasnil Toman, ki je pred odhodom v Nemčijo dve sezoni branil barve kranjskega Triglava.

Cilji so najvišji

Ambicije so visoke, rezultatsko ne pričakuje nič drugega kot ponoviti vse dosežke v domačih tekmovanjih, želi si tudi odmevnega rezultata v ligi prvakov. "Pomembne izkušnje v tujini sem pridobil, tako da jih bom kar se da najbolje poskušal prenesti v ACH. Vedno pa se najde prostor za napredek tako na osebni kot tudi ekipni ravni. Ekipa in projekt sta odlično zastavljena in menim, da bomo skupaj napredovali ter dosegli zadane cilje."

