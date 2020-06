Hrvat zapušča ACH Volley

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški odbojkar Petar Đirlić po treh sezonah zapušča vrste ACH Volleyja in odhaja v Italijo k prvoligaški ekipi Tonno Callipo Vibo Valentia. Novica sicer še ni uradna, a je le še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. Mogoče je, da bo to že v četrtek.