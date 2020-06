Kamničani privabili še enega slovenskega asa

Kamniška zasedba bo v novo sezono, ki se bo najverjetneje začela sredi septembra, krenila v zelo spremenjeni zasedbi. Že nekaj časa je znano, da bosta kamniški dres ob povratniku Sašu Štalekarju nosila še Martin Kosmina in Diko Purić, v teh dneh pa je pogodbo podpisal še Jan Klobučar.

Veseli se sodelovanja s trenerjem Jerončičem

Gregor Jerončič je trener po okusu Jana Klobučarja. Foto: Calcit Volley ''Zaradi trenutnega položaja v svetu športa sem začel razmišljati o igranju v Sloveniji. Zadnjih pet sezon v tujini je bilo polno različnih izkušenj, tako lepih in manj lepih, lahko pa mirno rečem, da so bila to leta osebne in profesionalne rasti. Tujina ti odpre nova obzorja, iz katerih se lahko kot oseba veliko naučiš. Začutil sem, da je pravi čas, da se vrnem v Slovenijo, Calcit mi je ponudil sodelovanje, predstavili so mi načrt za novo sezono, ki mi je bil všeč, zato sem ponudbo tudi sprejel. Predvsem se veselim domačega okolja in seveda novih izzivov v novem dresu. Biti del ekipe, ki jo trenira tako odmevno odbojkarsko ime, kot je Gregor Jerončič, je zame velik privilegij. Verjamem, da se bom v ekipi počutil domače, tudi zaradi ostalih mojih bivših soigralcev, ki so ravno tako prestopili v Kamnik. Tudi sam tekmovalni pogled mi je všeč, določene ekipe so pripeljale kar nekaj zvenečih imen, kar bo zagotovo naredilo slovensko ligo močnejšo in zanimivejšo,'' je ob prihodu v Calcit Volley dejal 27-letni Klobučar, ki je svojo odbojkarsko pot začel v Šoštanju. V Sloveniji je pred prihodom v ACH Volley igral še za Fram.

Klobučar je pomagal Sloveniji do dveh srebrnih medalj na evropskem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Z Ljubljančani je osvojil tri naslove državnega prvaka in tri pokalne lovorike, v tujini pa je dve leti igral za nemški United Volley Frankfurt, eno leto pa za poljski MKS Bedzin, Piacenzo in v minuli sezoni za Narbonne.