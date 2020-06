Velika okrepitev, srebrni orjak se vrača v Slovenijo!

Odbojkarski klub Calcit Volley je po Martinu Kosmini in Diku Puriću sklenil dogovor še s slovenskim reprezentantom Sašom Štalerkarjem. Stari znanec kamniškega kluba, ki je v prejšnji sezoni igral za avstrijsko ekipo Hypo Tirol Alpenvolleys Haching v nemški bundesligi, je lani pomagal slovenski izbrani vrsti do drugega mesta na evropskem prvenstvu.

Kamniški odbojkarji, ki jih bo v prihajajoči sezoni 2020/21 vodil Gregor Jerončič, so dobili veliko okrepitev. V Kamnik se vrača 214 centimetrov visoki slovenski reprezentant Sašo Štalekar. Pred lanskim odhodom v Innsbruck je branil barve Calcit Volleyja štiri leta in tako navdušil, da je postal standardni član slovenske izbrane vrste, s katero je lani na evropskem prvenstvu osvojil srebrno medaljo.

V Kamniku se počuti odlično

Prepričan je, da se bo kakovost slovenske lige dvignila. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Z Innsbruckom sem imel sicer podpisano dvoletno pogodbo, ki pa se je prekinila, ker klub ne bo več igral v nemškem državnem prvenstvu. Potem ko je Innsbruck izstopil iz nemškega državnega prvenstva in je zaradi koronavirusa položaj v tujini še vedno precej negotov, sem bil nekaj časa v dvomih, kaj narediti. Toda po pogovorih z vodstvom kamniškega kluba in ob veliki podpori glavnega pokrovitelja Calcita se mi ni bilo težko odločiti. V Kamniku želijo tudi v novi sezoni sestaviti močno ekipo, za nameček so na mesto trenerja pripeljali Jerončiča, ki me lahko veliko nauči. Menim, da se bo v novi sezoni kakovost slovenske lige dvignila vsaj za stopnico ali dve, tako da bi lahko ob dobrih treningih in tekmah samo napredoval. Pa tudi sicer se v Kamniku počutim odlično, skrita želja, da bi se v prihodnosti spet preizkusil v tujini, pa vsekakor ostaja," je ob vrnitvi v klub, v katerem se je uveljavil, dejal 24-letni Štalekar, ki ima s Kamničani visoke cilje.

Mora se še veliko naučiti

V Avstriji je odigral svojo najboljšo sezono v karieri. Foto: Sportida Slovenski orjak je bil s svojo prvo sezono v tujini zadovoljen. "To je bila celo moja najboljša sezona v dozdajšnji odbojkarski karieri. Ves čas sem se počutil zelo dobro, ekipa je bila sestavljena iz samih pozitivnih fantov, tako da je bilo veliko smeha, zabave, vendar tudi trdega dela na treningih. Med sabo smo bili zelo povezani, pa še Innsbruck je zelo lepo mesto. Organizacija kluba je na visoki ravni, vodstvo kluba je bilo ves čas korektno do mene, za nameček pa sem dobil veliko priložnosti za igro, celo več, kot sem pričakoval," je bil zelo zadovoljen s pogoji v Avstriji.

Ekipa iz Innsbrucka je nemško prvenstvo končala na četrtem mestu, veliko pa je k temu prispeval tudi slovenski reprezentant.

"Še vedno je bilo nekaj nihanj, vendar manj kot v prejšnjih sezonah. V klubu so bili na koncu zadovoljni, to pa je bilo zame tudi najbolj pomembno. Zavedam se, da se moram še vedno veliko naučiti, mislim pa, da sem v pretekli sezoni lepo napredoval, in upam, da bom to dokazal tudi v kamniškem dresu," se nove sezone že veseli Štalekar, ki meni, da je najboljši tekmi odigral proti najboljšima nemškima kluboma, Berlinu in Friedrichshafnu.