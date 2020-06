Prekrasna novica za ljubitelje odbojke na mivki v Sloveniji

Svetovna in evropska odbojkarska zveza sta Sloveniji prižgali zeleno luč za organizacijo turnirja svetovne serije v odbojki na mivki, ki bo v središču Ljubljane med 30. julijem in 2. avgustom. Organizatorji na turnirju pričakujejo dobro udeležbo in tudi vse najboljše slovenske dvojice.

V središču Ljubljane konec julija in v začetku avgusta že tradicionalno poteka mednarodni spektakel, ki leto za letom privabi rekordno število odbojkarjev in odbojkaric z vsega sveta. Tudi letos bodo ljubitelji odbojke na mivki lahko na Kongresnem trgu spremljali obračune na najvišji ravni, z vsemi najboljšimi slovenskimi in nekaterimi tujimi ekipami.

Predsednik OZS želi spektakel speljati pod streho

"Kot Odbojkarska zveza Slovenije vztrajamo pri tem, da bomo dogodek, na katerega se je naša odbojkarska in siceršnja javnost že zelo navadila in navezala, izpeljali. Seveda v odvisnosti od razmer in ukrepov, ki bodo takrat v veljavi in ki jih bomo v celoti upoštevali. Ukrepom bomo prilagajali tudi način organizacije in naredili vse, da bo tudi ta turnir organiziran na ravni preteklih let, torej, da bo enako spektakularen in enako prijeten za gledalce," je pojasnil predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret.

Odbojkarji na mivki se bodo predstavili na Kongresnem trgu v središču Ljubljane. Foto: Anže Malovrh

Ljubljanski spektakel se lahko prvič ponaša tudi z generalnim pokroviteljem, HSE, največjo slovensko organizacijo s področja elektroenergetike. Pri HSE so znali prepoznati vrednost dogodka, ki bo po razglasitvi pandemije covid-19 sploh prvi turnir svetovne serije in bodo vanj tako uprte vse oči svetovne in evropske odbojkarske javnosti.

Ropret poziva igralce, naj se udeležijo turnirja

"Imamo veliko podporo Evropske odbojkarske konfederacije, ki nas in tudi druge organizatorje, ki imamo zaradi dobre epidemiološke slike možnost odbojko na mivki vsaj v določeni meri spet obuditi, ves čas spodbuja in nam stoji ob strani. Imamo tudi izjemno podporo Mestne občine Ljubljana, sponzorjev in partnerja Extrem ter seveda tudi zagotovila naših najboljših dvojic, da bodo na turnirju nastopile. Upamo tudi na dobro mednarodno udeležbo. Zavedamo se, da omejitve obstajajo, vseeno pa smo prepričani, da bodo k nam z veseljem prišle tudi ekipe iz tistih držav, iz katerih bodo k nam lahko prihajale brez omejitev. V tem trenutku veljamo za eno najbolj varnih držav, zato igralce lahko povabimo, naj se turnirja udeležijo," še dodaja Ropret.

Ljubljanski turnir naj bi potekal od 30. julija do 2. avgusta. Foto: Anže Malovrh

Na koledarju svetovne zveze (FIVB) so za zdaj štirje turnirji. Ljubljanskemu, ki se bo odvijal med 30. julijem in 2. avgustom, bo v začetku avgusta sledil turnir v Liechtensteinu. Odbojkarska karavana se bo nato 20. avgusta preselila na Dansko, 25. avgusta pa bo še turnir v francoskem Montpellieru.