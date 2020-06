Srbska kolonija pri Salonitu se veča

Odbojkarji Salonita Anhovo so dobili drugo okrepitev za novo sezono. Po srbskemu blokerju Veljku Boharevu se je ekipi novega trenerja Radeta Dačovića pridružil še 24-letni sprejemalec Marko Radosavljević, tudi on prihaja iz Srbije. S Kanalci je podpisal enoletno pogodbo. "Marko dobrodošel v Kanal in veliko odbojkarskih uspehov," so zapisali Kanalci.