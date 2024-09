Na nitki 900 delovnih mest. Ministrstvo: odločitev so sprejeli poslanci.

V družbi Alpacem Cement so nedavno opozorili, da spremenjena uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki je v javni obravnavi, določa pogoje, ki jim s trenutno dostopno tehnologijo ne morejo zadostiti. To bi lahko po njihovih besedah vodilo v zaprtje edine slovenske cementarne, kar bi imelo širše gospodarske posledice. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pravijo, da so pri pripravi uredbe sledili zakonu, ki ga je sprejel državni zbor.

Kot smo že poročali, spremenjena uredba, ki je v javni obravnavi do 12. septembra, sledi uveljavitvi novele zakona o varstvu okolja, ki jo je državni zbor potrdil marca. Ta namreč vladi nalaga, da mejne vrednosti emisij za naprave za sosežig z namenom zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in za okolje določi tako strogo, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) za naprave za sežig odpadkov, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti emisij.

Upravljavci naprav za sosežig bodo morali po novih pravilih uskladiti obratovanje naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na omenjene strožje mejne vrednosti emisij, v štirih letih od njegove pravnomočnosti.

Alpacem Cement: na svetu ni takšne rešitve

Nova pravila so naletela na oster odziv družbe Alpacem Cement, prej Salonit Anhovo. Po njihovem mnenju je najbolj problematično dejstvo, da na svetu še ni na voljo tako napredne tehnologije, ki bi zadostila novim pravilom. Pravijo, da so pregledali pogoje delovanja cementarn v EU, Švici, ZDA, Braziliji, Rusiji, Indiji in na Kitajskem ter ugotovili, da nobena od teh držav nima tako strogih pravil. "Dvaindvajset svetovnih ponudnikov tehnološke opreme je pisno potrdilo, da ne poznajo in ne ponujajo tehnološke opreme, ki lahko v celoti izpolnjuje zahteve iz novele zakona o varstvu okolja," dodajajo.

Če bo uredba sprejeta v takšni obliki, bo to po njihovih besedah vodilo v zaprtje cementarne, ki zaposluje 900 ljudi, ustvari 108 milijonov evrov dodane vrednosti in državi prinese 21 milijonov evrov davkov in prispevkov. Vladi očitajo, da je ignorirala evropsko zakonodajo, po kateri bi morali najprej preveriti izvedljivost zakonodajnih rešitev.

Ministrstvo: novelo zakona je sprejel državni zbor

Za komentar na ostre očitke Alpacem Cementa smo prosili ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je pripravilo uredbo. Za Siol.net so poudarili, da je novelo zakona o varstvu okolje (ZVO-2a) marca letos sprejel državni zbor na pobudi Eko Anhovo, Dolina Soče – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo ter Zavoda Raziskovalni inštitut 8. marec.

Na ministrstvu dodajajo, da je morala vlada skladno z ZVO-2a uskladiti Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov z dopolnjenim drugim odstavkom 18. člena zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve in da so to tudi storili. "Glede na to, da je ZVO-2a sprejel Državni zbor Republike Slovenije, se do vašega vprašanja o tehnoloških možnostih doseganja mejnih vrednosti, ne moremo opredeliti," pravijo na ministrstvu.