Zaposleni Salonita Anhovo protestirali v Ljubljani

Potem ko je okoli 450 zaposlenih v cementarni Salonit Anhovo in somišljenikov v četrtek pred stavbo Občine Kanal ob Soči protestiralo proti noveli zakona o varstvu okolja, so predstavniki zaposlenih razloge za nasprotovanje predstavili še pred DZ v Ljubljani. "Žalostno je, da se moramo v 21. stoletju boriti za delo poštenih ljudi," je bilo slišati. Ob tem občina Kanal ob Soči opozarja, da večina zbranih na četrtkovih protestih ni bila prebivalcev občine, zato se sprašujejo, "kdo stoji za organizacijo protestov in s kakšnim namenom".

Predlog novele zakona o varstvu okolja bi zaostril zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig. Po obravnavi na matičnem odboru, kjer je bilo sprejetih nekaj dopolnil, sicer ne govori več o izenačitvi standardov za sosežig in sežig odpadkov, ampak določa, da vlada za naprave za sosežig določi tako stroge mejne vrednosti emisij, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah za sežig, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti.

Ob današnji obravnavi predloga sprememb zakona v DZ je članica sveta delavcev Salonita Anhovo Tereza Pahor pred stavbo parlamenta opozorila, da zakon, ki ga danes sprejemajo poslanci, ni enak tistemu, ki ga so ga podprli odbori, in to predvsem v kritični točki, ki govori o doseganju mejnih vrednosti.

"To je precej sporno. Poslanci se morajo zavzemati za to, da se v zakon doda, da se dosegajo mejne vrednosti samo, če obstajajo za to sprejemljive tehnologije," je izpostavila.

Foto: STA Nekdanji podžupan Kanala ob Soči Marko Bucik je dejal, da se v primeru predlaganih sprememb zakona ne spoštuje evropske zakonodaje, ki da je nad vsem. "Žalostno je, da se moramo v 21. stoletju boriti za delo poštenih ljudi," je dodal.

Občinska svetnica Kanala Klelija Dolenc (DeSUS) pa je pozvala, naj se posluša stroko. "Ne pustimo iniciativnim skupinam, da same določajo pravila," je dejala. Predlog novele sta v obravnavo vložila društvo Eko Anhovo in dolina Soče ter Inštitut 8. marec in civilna iniciativa Danes.

"Verjamemo, da bodo v DZ sprejeli zakon, po katerem bo treba tehnologijo spremeniti, jo izboljšati in delati za dobrobit vseh ljudi. Vsi si želimo čistega zraka in tudi mi smo za to, samo pustite nam delati," je pozvala.

Proti sprejetju novele se je izreklo tudi lokalno Društvo obolelih zaradi azbesta, ki nudi podporo bolnikom na različnih področjih, od uveljavljanja odškodnin do zagotavljanja zdravstvenih pregledov na Golniku.

Občina Kanal ob Soči: Med protestniki le peščica domačinov

Občina Kanal ob Soči podpira predlog novele zakona o varstvu okolja, so danes spomnili na občini. Ob tem so opozorili, da večina zbranih na četrtkovih protestih zoper predlagane spremembe ni bila prebivalcev občine, zato se sprašujejo, "kdo stoji za organizacijo protestov in s kakšnim namenom". Predlog je bil sicer danes v obravnavi v DZ.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost navedli na Občini Kanal ob Soči, je že pred leti več kot 1200 njihovih prebivalcev na spominskem shodu jasno izrazilo podporo izenačitvi mejnih vrednosti sosežigalnic s sežigalnicami, prav tako so se na referendumu izrekli proti sosežigu odpadkov.

Podčrtali so še, da bo sprejetju novele sledilo vsaj petletno prehodno obdobje, v katerem bo imelo podjetje Salonit Anhovo dovolj časa za vse potrebne prilagoditve. "Prepričani smo, da se bodo v času prehodnega obdobja pojavile tudi številne druge rešitve, kako zagotoviti nižje emisije, zagotovo pa tudi subvencije za projekte, ki prispevajo k manjšemu onesnaževanju. Zato razlogov za zaprtje cementarne ne vidimo," so zapisali.

V zvezi s četrtkovimi protesti v Kanalu ob Soči so poudarili, da večina zbranih ni bila prebivalcev občine. Prepričani so, da sprejetju zakona v resnici nasprotuje le peščica lokalnih prebivalcev.

"Občina se bo še naprej borila za zdravo okolje, nujno potrebno za zdrav razvoj in lepo prihodnost prebivalcev," so napovedali in dodali, da je "bistveno spoštovati zdravstveno stroko, ki je jasno podprla izenačitev mejnih vrednosti".