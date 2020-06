Dolgolasega velikana, za katerega bi se morali stepsti, prepustili Italijanom #video

Rok Jerončič je slovenskemu odbojkarskemu svetu neznano ime, a ne bi smelo biti tako. Odbojkar, letnik 2001, ima kar 207 centimetrov, njegova višina pa vseeno ni bila dovolj velik magnet, da bi se zanj zanimala kakšna od slovenskih ekip. A so ga zato odprtih rok sprejeli Italijani in ga že registrirali prek svoje zveze (Fipav).

Kdo je Rok Jerončič? Gre za sina slovitega slovenskega odbojkarja Gregorja Jerončiča, ki je nekoč blestel v Italiji in velja za enega od najboljših slovenskih odbojkarjev vseh časov. Oče Jerončič je s Trentinom in Cuneom osvojil tudi italijansko prvenstvo, kar je uspeh, s katerim se lahko pohvali le malokdo. V višino je meril 202 centimetra, njegov sin Rok je še pet centimetrov višji in je pri svojih 19 letih pravi orjak. Velja za velikega talenta, ki bi lahko ponovil kariero svojega očeta.

"V Sloveniji ekipe zanima le končni izdelek"

Mladenič meri 207 centimetrov. Foto: Osebni arhiv Zorana Jerončiča "Če ga hodi gledat veliki in priznani Julio Velasco, ki je po novem odgovoren za pogon italijanske mladinske odbojke, potem je vse jasno," nam je v pogovoru zaupal slovenski odbojkarski trener in Rokov sorodnik Zoran Jerončič.

Pravi tudi, da težko komentira, zakaj ga nobena od slovenskih ekip ni vzela pod svoje okrilje, četudi zanj vedo skoraj vsi. "V Sloveniji vsi želijo končni izdelek, vanj pa ne bi nič vložili. V Sloveniji smo prehitri pri ocenjevanju mladih nadarjenih odbojkarjev in to je velika napaka, še posebej, če so ti zrasli tako kot Rok, ki ima zdaj 207 centimetrov. Za take fante bi se morali stepsti in jih varovati, v tem primeru ni bilo tako," nam je razložil Zoran.

Zoran je Roka bolje spoznal, ko ga je treniral v tržaški ekipi Pallavolo Coselli TS. "Ko se je lani avgusta pokazala možnost, da bi lahko treniral z mano v Trstu, nisem niti za trenutek pomislil, da ga ne bi imel v svoji ekipi. Celo prepričeval sem klub, naj ga vzamejo, saj gre po mojem mnenju za izjemen talent," nadaljuje.

"Če pogledamo samo njegovega dedka Rada Jerončiča, ki je bil reprezentant in je igral skupaj z očetom Nikole in Vanje Grbića ... Kaj je dosegel njegov oče, pa tudi vemo, je edini Slovenec z dvema 'scudettoma' v Italiji," pojasni svojo prejšnjo misel.

Černic, Mania, Vitez … V preteklosti so nam Italijani ''ukradli'' kar nekaj odličnih odbojkarjev. Najbolj znana primerna sta zamejska Slovenca Matej Černic in Loris Mania, pri dekletih pa denimo Sandra Vitez. Črnic je z azzurri osvajal odličja na olimpijskih igrah kot tudi svetovnih prvenstvih, dvakrat pa je bil tudi evropski prvak.

Gregor Jerončič je edini Slovenec, ki je osvojil dva naslova italijanskih prvakov. Foto: Calcit Volley

Za Italijane dovolj dober, za Salonit in druge ne?

Rok je nekaj treningov opravil v Novi Gorici, tudi pri Salonitu, njegova prva resna ekipa pa je bil zamejski klub Tabor Sloga, kjer je bil trener ekipe ravno njegov oče Gregor. Od tam ga je pot za nekaj mesecev vodila v Trst k Zoranu, zdaj pa se že na glas govori, da bo v prihodnji sezoni skupaj z očetom združil moči v kamniškem Calcitu. Po naših virih je že vse dogovorjeno, Kamnik mora novico le še potrditi.

Zakaj se to ni zgodilo že pri Salonitu, Gregor je bil namreč pred leti tudi trener Kanala. "Če imaš za trenerja Gregorja, čigar sin ima pri 18 letih 203 centimetre, ne bi trenerja zamenjal niti, če ne zna nič. Čudno, da je dovolj dober za A1-ligaše, neki razlog mora biti," nam je v zanimivem pogovoru še povedal Zoran.

Rok je član tudi glasbene skupine Black Reaper:

Visokorasli bloker je tudi glasbenik, a zdaj mu bo zmanjkalo časa

Roka smo lahko podrobneje spoznali pred dnevi v zanimivi oddaji na nacionalni televiziji. V njej lahko vidimo, da najstnik iz Kanala ni le odličen odbojkar, ampak tudi odličen glasbenik. S prijatelji je ustanovil skupino Black Reaper, vseeno pa se bo zdaj posvetil le odbojki in študiju.

"Upam, da bom tako dober, kot je bil moj oče. O tem, za katero reprezentanco bi igral, se še nisem opredelil, odbojkarsko kariero pa bi vsekakor raje izpeljal v Italiji. Tako kot moj oče," je v pogovoru v oddaji Športel iskreno povedal dolgolasi mladenič.

Na to bo moral še malce počakati, saj se, kot smo že zapisali, seli k očetu v Kamnik, a zanj je trenutno najpomembneje, da dobro trenira in vpija znanje. Pri očetu bo zagotovo v dobrih rokah.

Najboljši slovenski blokerji: Alen Pajenk:

Starost : 34 let

Višina : 203 cm



Jan Kozamernik:

Starost : 24 let

Višina : 204 cm



Sašo Štalekar:

Starost : 24 let

Višina : 214 cm Matic Videčnik:

Starost : 26 let

Višina : 203 cm Danijel Koncilja:

Starost : 30 let

Višina : 201 cm Dane Mijatović:

Starost : 28 let

Višina : 202 cm Uroš Pavlović:

Starost : 27 let

Višina : 205 cm Diko Purić:

Starost: 27 let

Višina : 201 cm Miha Bregar:

Starost: 26 let

Višina : 200 cm

Preberite še: