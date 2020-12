Urnaut in Kozamernik nista pustila presenečenja

V črnem torku za slovensko odbojko, saj so izgubili prav vsi slovenski predstavniki, niso imeli prav nobenih možnosti za zmago niti kamniški odbojkarji. Kamničani so v osmini finala pokala Challenge v Milanu klonili proti domačim odbojkarjem, pri katerem igrata tudi slovenska reprezentanta Jan Kozamernik in Tine Urnaut. Prvi je pri gladki zmagi dosegel devet točk, Urnaut pa je ostal brez.

Kamničani so po pričakovanju izpadli iz pokala challenge, a so njihovi navijači in najbrž tudi sami pričakovali, da bodo favoriziranim Italijanom nudili močnejši odpor. A so povsem zatajili, predvsem najbolj izkušeni igralci na čelu z Mitjo Gasparinijem, ki je v prvih dveh nizih dosegel le dve točki, na koncu pa sedem.

Calcit Volley: Kos 2, Hribar, Bregar 2, Purič 5, Kosmina 8, Gasparini 7, Hebda 4, Klobučar, Jerončič, Brulec 1, Beravs, Štalekar 7, Plot.



Allianz Powervolley Milano: Staforini, Bašić, Kozamernik, Daldello, Sbertoli, Maar, Meschiari, Piano, Mosca, Urnaut, Pesaresi.

Slovenski podprvaki niso niti enkrat vodili. Domači so si že na začetku nizov priigrali prednost, ki so jo z lahko držali do konca. Za to ima veliko zaslug Jan Kozamernik, ki je pokazal odlično predstavo, dosegel je devet točk, od tega dva s servisom in enega z blokom, medtem ko je Urnaut dobil le nekaj trenutkov za igro in ni dosegel točke.

Glavni junak tekme je bil kanadski sprejemalec Stephen Maar, ki je dosegel kar 23 točk, od tega pet z bloki. Kamničani niso dosegli niti enega asa, na drugi strani Italijani pet.