Še tretji poraz Kamničank v Trevisu

Odbojkarice Calcita Volleyja so na turnirju skupine B evropske lige prvakinj v Trevisu izgubile še tretje srečanje. Po Coneglianu in Fenerbahceju jih je premagal še francoski Nantes, izid je bil 3:0 (22, 19, 20).

Kamničanke so po osvojenemu zgodovinskemu nizu v ligi proti Fenerbahceju dobile upanje, da bi lahko proti Francozinjam pridejo tudi do prve zmage, a se je to izkazalo kot račun brez krčmarja. Olivera Kostić Brulec tokrat ni bila razpoložena kot proti Turkinjam, nasploh je pri Calcitu šepala igra v napadu, v katerem so pogrešale Ano Marijo Vovk, ki se je poškodovala dan prej.

V prvih dveh nizih so Slovenke zaostale že na začetku, najdlje pa so se upirale v tretjem. "Po včerajšnji tekmi nam je manjkalo energije, drugo pa je, da so nas nasprotnice s servisi spravil od mreže. V takšnem položaju bi morali poskušati kakšen servis bolje sprejeti, bolje pa bi morali odigrati nekatere 'lahke' žoge. Žal v tem nismo bili najbolj uspešni, tako da bomo morali na svojo prvo morebitno zmago počakati do turnirja v Nantesu. Vendar bomo morali, če bomo želeli proti ekipam na tej ravni, prikazati svojo najboljšo odbojko. Proti Fenerbahčeju smo bili blizu tega, danes niti približno ne," je po tekmi dejal kamniški trener Aljoša Jemec.