ACH Volley namučil večkratnega evropskega prvaka

Odbojkarji ACH Volleyja so na drugi tekmi turnirja skupine C lige prvakov v Berlinu pokazali zelo dobro predstavo, ki pa ni bila dovolj, da bi ugnali večkratnega evropskega prvaka in najboljšo ekipo zadnjih let, Zenit iz Kazana. Rusi so bili po ogorčenem boju boljši s 3:1 (16, -19, 23, 26) in na drugi turnir odhajajo z maksimalnim izkupičkom.