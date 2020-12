Poseben teden, ki ga do zdaj ne pomnimo

Koronavirus je dodobra premešal spored tudi v odbojkarskih evropskih klubskih tekmovanjih. Evropska odbojkarska zveza (CEV) se je v izogib številnim potovanjem, ki bi ekipe in njihove člane še dodatno izpostavila, odločila, da bo ligo prvakov in prvakinj izpeljala po turnirskem sistemu. Še hitreje pa bo tekmovanje do sklepnih bojev pripeljala v pokalu CEV in Challenge.

Del tedna, ki ga v evropski odbojki do zdaj še nismo videli, bodo tudi številni slovenski klubi, na čelu z ACH Volleyjem, ki letošnjo posebno evropsko sezono začenja v Berlinu, kjer bi moral v treh dneh odigrati tri tekme, a ker poljska ekipa Jastrzebski zaradi okužb koronavirusa v ekipi sploh ni odpotovala v Berlin, bodo slovenski prvaki odigrali le dve točki. Skoraj zagotovo pa izostanek Poljakov pomenijo prve tri točke ACH Volleyja. Na podoben način so točke že podelili v skupini B, kjer je CEV pred ime Arkasa, ki ni odpotoval v Francijo, pripisal tri poraze, ostalim v skupini pa po eno zmago in tri točke.

Verjamejo v pozitiven rezultat

Matija Pleško je optimist. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V Berlinu bomo morali prikazati našo najboljšo igro, lahke tekme ne bo. Poskušali bomo zdrobiti ta turnir na posamezne segmente in tudi samo tekmo na majhne sekvence igre po par točk – zmagajmo to in pojdimo naprej. Nekega daljnovidnega pogleda v tem smislu niti nimam. Želim si predvsem, da bi bili zbrani v tistem trenutku, ko je žoga v zraku in odigrali po najboljši možni varianti, ki jo znamo, in če bo nek tak sistem deloval, verjamem, da bo prišel tudi rezultat," je pred začetkom turnirja dejal trener ACH Volleyja Matija Pleško.

Prvi nasprotnik slovenskega prvaka bo domači Berlin, v četrtek pa ga čaka še obračun s še močnejšim Zenitom Kazanom, ki je že šestkrat stal na vrhu Evrope.

Sistem tekmovanja: Tako v ligi prvakov kot ligi prvakinj se bosta v skupinskem delu igrala dva turnirja. Prvi decembra, drugi pa bodo na sporedu po novem letu, konec januarja in začetek februarja. Zmagovalci petih skupin se neposredno uvrstijo v četrtfinale, pridružijo pa se jim še tri najboljše drugouvrščene ekipe.

Kamničanke so se razšle z italijansko zvezdnico

V ženski različici najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja bodo slovenske barve zastopale slovenske prvakinje, odbojkarice Calcita. Čeprav so v kvalifikacijah izpadle proti poljskemu Lodžu, so po odpovedi ruske Uraločke vseeno dobile priložnost, da nastopijo v skupinskem delu lige prvakinj. Prvi turnir skupine B bo v Trevisu in prvi nasprotnik bo domači Conegliano, ki velja za eno najboljših evropskih ekip. Dan zatem jih čaka obračun s Fenerbahčejem, v četrtek bo nasprotnik še francoski Nantes.

Eva Pogačar meni, da bo Italijanke težko kdo ustavil. Foto: Klemen Brumec

"Conegliano ni samo prvi favorit v naši skupini, pač pa tudi za osvojitev lige prvakinj. V svoji ekipi ima odlične igralke, ki so nosilke igre v različnih reprezentancah. Prav na vsakem igralnem mestu je vrhunska igralka, ki ima na klopi odlično menjavo. Resnično ne vidim ekipe, ki bi ji letos lahko kdo bil kos. Za nas bo to dragocena izkušnja, skušale bomo prikazati svojo najboljšo odbojko, svojo priložnost pa bomo iskale na naslednjih tekmah," meni podajalka Kamnika Eva Pogačar. Calcit je v Italijo odpotoval brez italijanske okrepitve Martine Guiggi, ki je zaradi nosečnosti s Kamnikom že prekinila pogodbo.

SIP v Srbijo po presenečenje, bankirke šele januarja

Slovenci imamo predstavnika tudi v ženski konkurenci pokala CEV in moški konkurenci pokala Challenge. Odbojkarice SIP Šempetra bodo polfinale lovile v Srbiji v Obrenovcu, a se že ovira v osmini finala, domači Tent, zdi vsaj na papirju premočen. "Tent ima na vseh pozicijah zelo kakovostne igralke, kot ekipa dobro funkcionirajo. Priložnost bomo skušali iskati na račun dobrih začetnih udarcev. Videli bomo, kako bo, pustimo se presenetiti," je ob prihodu v Obrenovac dejal trener Šempetrank, Beno Božič. V primeru zmage se bodo v četrtfinalu prav tako v Obrenovcu pomerile z zmagovalcem obračuna med madžarsko ekipo Vasas Obuda in belorusko Minčanko iz Minska.

SIP Šempeter se mudi v Srbijo. Foto: Aleš Oblak

Sistem tekmovanja: V pokalu CEV in pokalu Challenge bodo izločilne boje odigrali s štirimi turnirji s po štirimi ekipami. Zmagovalca polfinala posameznega turnirja se pomerita še med sabo, zmagovalec pa se uvrsti v polfinale celotnega tekmovanja.

Evropsko sezono bi morala začeti tudi Nova KBM Branik, ki prav tako nastopa v pokalu CEV, a je bil mehurček v Istanbulu prestavljen na termin med 26 in 28. januarjem. Tekmice slovenskih podprvakinj v osmini finala bo nemški Dresdner SC, kjer je pred leti igrala tudi najboljša slovenska odbojkarica minulega leta Saša Planinšec.

Kamnik pri Urnautu in Kozamerniku, a odloča le ena tekma ...

Za konec omenimo še moško ekipo Kamnika, ki nastopa v tretjem kakovostnem evropskem tekmovanju. Kamniški odbojkarji bodo polfinalni nastop lovili v Milanu, ki bo tudi njihov prvi nasprotnik. Milančani imajo v svojih vrstah kar dva slovenska reprezentanta Tineta Urnauta in Jana Kozamernika, ki želita svojo ekipo popeljati med štiri najboljše tega tekmovanja.

Milano je v tej sezoni odlični formi, zato bo Calcitu zelo težko. Foto: Klemen Brumec

"Prepotentno bi bilo, če bi dejali, da bomo v Milanu zmagali. Dejstvo je, da Milano igra veliko hitrejšo odbojko od nas in že to je zanj velika prednost. Ekipa je vrhunska, zdaj je prišel še Tine Urnaut, zato se nimamo s čim obremenjevati. V vsakem primeru bomo igrali proti vrhunskim igralcem, ki igrajo vrhunsko odbojko, seveda pa to ne pomeni, da bomo šli v Italijo na izlet. Glede na to, da se igra le ena tekma, je možnost presenečenja seveda nekoliko večja. Naš cilj bo odigrati svojo najboljšo igro, vsekakor pa bomo po tej tekmi pridobili tudi določene izkušnje," razmišlja trener Calcita Gregor Jerončič.

Preberite še: