Koronavirus: ACH Volley ostal brez tekmecev s Poljske

Odbojkarji ACH Volleyja so ostali brez tekmeca na uvodnem turnirju lige prvakov v Berlinu. Zaradi pozitivnih testov pri kar treh odbojkarjih v nemško prestolnico ne bo pripotovalo poljsko moštvo Jastrzebski Wiegel, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poljaki so se kolektivno podali v samoizolacijo.

Ljubljančane na težkem turnirju tako v torek v dvorani, poimenovani po slovitem boksarju Maxu Schmellingu, čaka obračun z gostitelji Recycling Berlinom, nato pa še srečanje z ruskim Zenitom iz Kazana. Kako bo Evropska odbojkarska zveza registrirala tekme s Poljaki, še ni znano.

"To je zelo težka odločitev, a edina možna, ki sem jo lahko sprejel v trenutnih razmerah. Najpomembnejše je zdravje igralcev in trenerskega osebja. Ne morem tvegati zdravja naše ekipe in drugih ljudi, s katerimi bi naša ekipa stopila v stik v prihodnjih dneh," je odločitev razložil predsednik poljske ekipe Adam Gorol.

Pri ACH Volleyju podobnih težav nimajo. Sporočili so, da so bili vsi testi negativni in bodo vsi odpotovali na turnir v Berlin.

