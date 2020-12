ACH-ju še drugi derbi s Calcitom

V 13. krogu 1. DOL so se v Kamniku še drugič v tej sezoni pomerili odbojkarji Calcita in ACH Volleyja, še drugič so slavili oranžni zmaji, tokrat s 3:0. Na sosedskem obračunu v Taboru so Mariborčani s 3:1 premagali Hoče, Kranjčani so s 3:0 odpravili Panvito, Salonit pa z istim rezultatom Krko.

Že uvodni niz je napovedal, da bodo v obračunu odločale malenkosti. Vse do končnice nobena od ekip ni vodila več kot za dve točki, gosti so bili pri izidu 20:23 prvi, ki so povedli za tri. Toda to Calcita ni spravilo s tira, s tremi zaporednimi točkami so izenačili, nato ubranili dve zaključni žogi, a se po napaki Gasparinija vendarle znašli v zaostanku z 0:1.

Povsem podoben je bil tudi razplet drugega niza, v katerem je bila do končnice največja prednost tri točke. Gorenjci so še vodili z 20:18, a nato se je gostujočemu trenerju obrestovalo, da je na servis poslal Filipa Rutarja, ki je sprejemu gostiteljev, predvsem Poljaku Miloszu Hebdi povzročil veliko težav. ACH je dosegel štiri zaporedne točke, Rutar je dosegel tudi as, potem ko je žogo poslal v mrežo za izid 21:22, pa se domačim ni godilo nič bolje, Mitar Djurić in Kök sta z napadalnima akcijama poskrbela za vodstvo 2:0.

V tretjem nizu so Ljubljančani že vodili s 16:11, toda Calcit se ni predal, najprej se je približal na točko zaostanka, nato pa izničil dve zaključni žogi, na 24:24 je izenačil Hebda. Ljubljančani pa so bili v "podaljšku" vendarle spet bolj zbrani in prišli do zmage.

Fotogalerija s tekme (foto: Sportida):

1. DOL, moški, 13. krog: Sobota, 5. december:

Merkur Maribor : Hoče 3:1 (17, -20, 15, 22)

Možič 20, Ikhbayri 18; Pesti 18, Pušnik, Crnjanski, Oestvik vsi po 12



Hiša na kolesih Triglav : Panvita Pomgrad 3:0 (22, 20, 22)

Bregant 14, Mali 12; Ražnatović 15, Radović 12,



Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-25, -21, -25)

Gasparini 15, Hebda 11; Kök 13, Đurić 10



Salonit Anhovo : Krka 3:0 (22, 24, 20)

Vrtovec 16, Radosavljević 10; Travnik 12, Pulko 9