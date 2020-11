Rušilno moč Maribora okusil tudi Salonit

Mariborčani so po do dolgem času spet slavili v Kanalu.

Mariborčani so po do dolgem času spet slavili v Kanalu. Foto: Bojan Javornik

Odbojkarji Merkur Maribora so na sobotni tekmi 12. kroga 1. DOL za moške slavili tudi na vročem gostovanju v Kanalu in vknjižili še 11. zaporedno zmago. Štajerci domačim niti za trenutek niso pustili dihati in gladko dobili vse tri nize. Po petkovem opozorili v Pliberku se je ACH Volley poigral z zadnjeuvrščeno Krko, Hočani pa so bili boljši od Hiše na kolesih. Na petkovi tekmi je Calcit Volley v gosteh odpravil Panvito.