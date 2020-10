Jerončič po EP v karanteno

Italijanska odbojkarska zveza je sporočila, da je bilo nekaj njihovih reprezentantov, udeležencev minulega evropskega prvenstva do 20 let, pozitivnih na testu za covid-19. Med njimi tudi Rok Jerončič, član prve ekipe Calcit Volleyja, ki pa po prihodu z EP ni bil v stiku s kamniškim moštvom. Mladi odbojkar ostaja v karanteni, a se počuti dobro.

Kot so danes sporočili iz kamniške odbojkarske ekipe, se je v nedeljo v Brnu končalo EP do 20 let, v boju za zmago pa so Rusi ugnali Italijane, za katere nastopa tudi novopečeni Kamničan Jerončič.

Po prihodu s prvenstva so odbojkarjem odvzeli brise na novi koronavirus. Izid preiskav je bil pozitiven za sedem članov italijanske delegacije, tudi mladega Jerončiča.

V skladu z navodili zdravstvenih organov vsi člani upoštevajo določila karantene in izvajajo vse potrebne postopke, da bi se kar najhitreje vrnili v normalno stanje.

Jerončič z ekipo Calcita ni bil v nikakršnem stiku, zato kamniški odbojkarji nadaljujejo delo po začrtani poti.

