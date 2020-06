Po pričakovanjih slovenski bombarder ni dolgo čakal

Za Tončkom je burna sezona. Ne samo zaradi koronavirusa, ki je vse skupaj prekinil in končal, pač pa tudi zaradi drugih stvari. Po osvojenem srebrnem odličju na EuroVolleyju 2019 se je prvič preselil na Poljsko v Bydgoszcz, kjer je na začetku vse kazalo odlično, kmalu pa se je pri slovenskem reprezentantu začelo nabirati vse več nezadovoljstva.

Ekipa je zaradi slabše kakovosti nizala poraz za porazom, zamujale so plače, zato je kmalu po novem letu Štern ob zeleni luči Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), da lahko poišče nov klub, našel novega delodajalca, in sicer Halkbank. V Turčiji je bilo vse tako, kot je treba, kot rečeno pa je idilo prekinil koronavirus.

Izbral najmočnejšo ligo

Čeprav se je Štern želel ostati v Turčiji, so se pri ekipi odločili, da zamenjajo praktično vso ekipo, zato je moral slovenski bombarder novo službo iskat drugje. A ni dolgo čakal. Ob številnih ponudbah iz Poljske, Turčije in Italije je izbral ponudbo Padove. "Finančno so bile ponudbe dosti podobne, zato sem se odločil za boljšo in kakovostno ligo. Vsi vemo, da se trenutno v Italiji igra najboljša odbojka," nam je zaupal 24-letni odbojkar iz Slovenske Bistrice.

Za Padovo je v preteklosti v sezoni 2016/17 igral tudi slovenski bloker Danijel Koncilja, še prej (2003/04) tudi Gregor Jerončič. "Padova je odlično organiziran klub. Spremljam jo že nekaj časa in ves čas so zelo blizu končnice. Upajmo, da bo motivacija na najvišjem nivoju, da bomo vsi zagnani in da bomo visoka zapreka tudi za najboljše klube v Italiji," še pove Štern.

Padova je po koncu sezone razpustila ekipo. Ostal je le bloker Marco Volpato, na novo pa je ob Tončku prišel še Marco Vitelli, ki je bil do zdaj član Lube Civitanove. Imela bo tudi novega trenerja. Ekipo bo vodil domači strokovnjak Jacopo Cuttini.

Klubi Tončka Šterna: 2013-16: Calcit Volley

2016-18: Verona

2018/19: Latina

2019/20: Bydgoszcz

2019/20: Halkbank Ankara

2020 - : Padova

