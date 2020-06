Superzvezdnik menja klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O selitvi Zajceva v Rusiji se je pisalo že dalj časa, zdaj pa je novica tudi uradna. Italijanski reprezentant zapušča Modeno in se še drugič podaja v deželo svojega očeta. Car, kot kličejo italijanskega odbojkarja, je že med letoma 2014 in 2016 igral za moskovski Dinamo.

Navijače Modene je novica razžalostila, Zajcev pa jih je pomiril, da ne gre za "adijo", pač pa le "na svidenje". Modena in Kuzbass sta se dogovorila za posodo. Govori se, da se Modena po krizi, ki jo je sprožil novi koronavirus, finančno ne bo tako močna kot do zdaj. Zajcev pa velja za odbojkarja, ki ne igra ravno le za potne stroške in malico v klubski menzi.

Modena izgublja pomembne može. Poleg Zajceva je ekipo zapustil tudi poljski sprejemalec Bartosz Bednorz (Zenit Kazan), skoraj zagotovo pa jima bo sledil Američan Matthew Anderson, ki se ga povezuje s selitvijo na Kitajsko.

