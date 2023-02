ACH Volley brez presenečenja

Prva četrtfinalna odbojkarska tekma pokala Evropske odbojkarske zveze (Cev) med ACH Volleyjem, ki se je v to tekmovanje preselili iz lige prvakov, in Modeno se je v Tivoliju končala po pričakovanjih. Italijanska ekipa, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, je upravičila vlogo favoritov in zmagala s 3:1 (18, -17, 16, 22).

Posebnih dramatičnih dogodkov tekma ni ponudila. V prvih treh nizih sta si ekipi že kmalu priborili prednost in jo držali do konca. Še najbolj negotov je bil četrti niz, v katerem so imeli gosti že zanesljivo prednost, a se Ljubljančani niso predajali in se jim v končnici povsem približali. Toda Italijani so dobili zadnji dve točki, izkoristili že prvo zaključno žogo in zmagali.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Modeni.

Pokal CEV, četrtfinale: Prva tekma:

Sreda, 8. februar:

ACH Volley : Modena 1:3 (-18, 17, -16, -22) Povratna tekma:

Sreda, 15. februar:

20.30 Modena - ACH Volley

Preberite še: