Slovenski reprezentant še ni končal sezone

"Iz kluba so mi sporočili, da se je grška zveza odločila za nadaljevanje prvenstva. Sicer ne v formatu, ki je bil sprva predviden, šlo bo le za obračune najboljših štirih ekip. Glede na to, da so se odbojkarska prvenstva v praktično vseh državah končala, me je novica kar presenetila. Ne predstavljam si povsem, kako bo vse skupaj videti. Sam sem sicer ohranjal telesno pripravljenost, v zadnjem času pogosto treniram tudi z žogo, pri čemer mi pomagajo pri OK Merkur Maribor. Seveda pa še nisem na ravni, na kakršni sem bil pred pandemijo," je uvodoma povedal Štern.

Štern je zadnjih nekaj dni treniral skupaj z Merkujem Mariborom. Na treningih sta prisotna tudi Alen Šket in Žigov brat Tonček. Foto: CEV

Najti mora način, kako priti do Grčije

Grška zveza mora zdaj čakati, da Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) tujcem, ki igrajo v Olympiakosu, PAOK, Panathinaikosu in Foinikasu, podaljša tekmovalne certifikate. Iz Aten morajo tudi še sporočiti, kje se bo turnir najboljše četverice sploh odvijal. Za zdaj je znano le to, da ga bodo ekipe odigrale na nevtralnem igrišču, po vsej verjetnosti v dvorani O.A.K.A. v grški prestolnici. "Več informacij za zdaj še nimam. Najprej moram sploh najti način, da bom prišel v Grčijo, ne vemo tudi, kako je s karanteno in drugimi ukrepi. Upam, da bo kmalu znanega čim več, do takrat pa se bom v kar največji meri trudil, da bom v Grčijo odšel dobro pripravljen," je še pojasnil reprezentančni sprejemalec.

Glede na vrstni pred prekinitvijo prvenstva, torej po odigranih šestnajstih krogih, se bo Šternov Foinikas Syros v polfinalu srečal z vodilnim Olympiakosom. Polfinale in finale bodo moštva odigrala na dve zmagi.

Preberite še: