Odbojkarji na mivki prvič že 12. junija

Komisija za odbojko na mivki pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) je potrdila izvedbo prvega turnirja v letošnji tekmovalni sezoni. Najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki se bodo med seboj merili od 12. do 14. junija v Preddvoru pri Kranju, so sporočili iz OZS.

Odbojkarska zveza je organizacijo prvega turnirja v članski konkurenci letos zaupala prirediteljem iz Preddvora, ki so se doslej že velikokrat izkazali z organizacijo tako domačih kot mednarodnih tekmovanj v odbojki na mivki.

"S Sašom Ropom sva se o izvedbi turnirja začela pogovarjati približno dva tedna nazaj. Sprva ni bil povsem prepričan, da vse skupaj lahko izpeljemo v tako kratkem roku. A glede na to, da med igralci in igralkami vlada veliko zanimanje in da si po vseh treningih, ki so jih opravili individualno v času karantene in tudi na mivki, odkar je to dovoljeno, zares želijo tekmovati, je to korak v pravo smer. Bi pa seveda še rad poudaril, da bodo organizatorji v celoti upoštevali priporočila NIJZ," je pojasnil koordinator in tehnični vodja za odbojko na mivki pri OZS, Jasmin Čuturić.

Turnir v Preddvoru se bo s kvalifikacijami začel v petek, 12. junija, ob 15. uri. V soboto bo potekal skupinski del tekmovanja, izločilni boji od četrtfinala dalje pa bodo v nedeljo.

Točke, ki si jih bodo priigrali igralci in igralke, bodo štele za slovensko lestvico, ki bo pomembna tudi za nastop na državnem prvenstvu. Slednjega bo med 23. in 25. julijem gostil Kranj.

