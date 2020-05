Novo priznanje za slovensko odbojko: Uživamo velik ugled

"Veseli smo, da nam je CEV zaupal organizacijo evropskega prvenstva. Že nekaj let veljamo za zanesljive partnerje in dobre organizatorje, zato nas novica ni presenetila."

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je Sloveniji zaupala organizacijo evropskega prvenstva v odbojki na mivki do 18 let, ki bo prihodnje leto v Kopru.

Prav v tej starostni kategoriji so bili Slovenci na evropskih prvenstvih doslej najuspešnejši. Lani sta Rok Bračko in Rok Možič v avstrijskem Badnu postala evropska podprvaka, leta 2005 sta Nejc Zemljak in Tine Urnaut v Ukrajini osvojila bronasto kolajno, slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki pa so zabeležili še dvanajst uvrstitev med najboljšo deseterico.

"Veseli smo, da nam je CEV zaupal organizacijo evropskega prvenstva. Že nekaj let veljamo za zanesljive partnerje in dobre organizatorje, zato nas novica ni presenetila. Je pa to zagotovo le še potrditev tega, da v očeh evropske zveze uživamo velik ugled. Z današnjim dnem torej začenjamo še en velik projekt in prepričan sem, da bomo v Kopru znova lahko spremljali tekmovanje na najvišji ravni. Želimo si, da se bo tudi skozi ta projekt odbojka na mivki pri nas še bolj razvila, še posebej med mladimi," je dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca.

Najboljše mlade odbojkarje in odbojkarice iz vse Evrope so na Primorskem spremljali že dvakrat. Prvič leta 2004 v Kopru, zatem še dve leti pozneje v Ankaranu, obakrat so na Obali gostovali odbojkarji v kategoriji do 20 let.

