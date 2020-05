Velik prestop Dejana Vinčića: odhaja k nemškemu velikanu

"Ponosen in vesel sem, da se se dogovoril s klubom, ki sem ga vedno spremljal. Vsi, ki so povezani z odbojko, poznajo ta klub. Gre za velik klub z bogato zgodovino," je za klubsko stran dejal 33-letni slovenski reprezentant, nato pa nam je še v telefonskem pogovoru razkril še nekaj podrobnosti. "Bili so najbolj konkretni, zato se hitro dogovorili. Gre res za klub z velikansko tradicijo, ki bo tudi v prihodnji sezoni igral ligo prvakov ...," nam je dejal Vinko, ki se je z Nemci dogovoril za dvoletno sodelovanje z možnostjo prekinitve z njegove strani že po prvi sezoni.

"Dejanu sledil že zadnjih nekaj let in vedno se mi je zdel zelo zanimiv. Ko se je od ekipo poslovil Jakub, sem navezal stik z nekaj znanci iz Slovenije in prav vsi so mi dali zelo pozitivne informacije," je po podpisu slovenskega odbojkarja dejal skavt in pomočnik trenerja Friedrichshafna Radomir Vemić. "Vsi v strokovnem štabu smo se strinjali, da je Dejan odličen igralec in super oseba in to je bilo tisto, da smo se odločili, da ga pripeljemo v naš klub. Je tudi vodja in to naša ekipa tudi potrebuje," Slovenca ni mogel prehvaliti srbski strokovnjak na klopi nemškega velikana.

Vinko je zadnje tri sezone igral na Poljskem, kjer je branil barve Czarni Radoma, pred tem pa je igral tudi v Turčiji, Franciji in Rusiji. Velenjčan, ki je prve odbojkarske korake naredil pri bližnjem Šoštanju, je igral tudi za Salonit Anhovo in ACH Volley, od tam pa ga je pot vodila v tujino. Njegov prvi tuj klub je bil sloviti poljski Belchatow.

