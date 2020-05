Zdaj je črno na belem: pisalo se je eno, resnica je drugačna

Štern je po treh sezonah kaljenja v Italiji odšel na Poljsko, kjer je pričakoval vse najboljše, a že po nekaj mesecih je videl, da prave prihodnosti pri Bydgoszczu ni. Ne samo, da so bili zaradi slabše kakovosti ekipe prikovani na dno lestvice močnega poljskega prvenstva, zamujale so tudi plače ... Konec januarja je slovenski reprezentančni korektor pripravil kovčke in našel novega delodajalca v Turčiji. Pri poljski ekipi so vse skupaj videli kot veliko izdajo in slovenskega odbojkarja obtožili neprofesionalnega vedenja ter ga označili za igralca, ki ga zanima le denar.

Bil je daleč najučinkovitejši igralec poljskega prvenstva, zmag pa ni bilo. Foto: Mateusz Bosiacki

"Videl sem, kaj so pisali, potem ste to povzemali še slovenski mediji. Resnica je bila povsem drugačna. Prav je, da se pove tako, kot je bilo. Z moje strani je bilo vedno vse korektno. Takoj po evropskem prvenstvu sem odpotoval na Poljsko, kjer nisem izpustil niti enega treninga. To se je videlo tudi na tekmah, vedno sem dal vse od sebe, bil sem najboljši po točkah v ligi, zmag pa ni bilo, ker sem bil praktično sam. Posameznik pa ne zmaguje tekem, čeprav nam je velikokrat zmanjkalo res zelo malo," se težkega položaja spominja Štajerec.

FIVB mu je dal zeleno luč za odhod

Najprej so mu dejali, da bodo plače zamujale, nato jih ni bilo. Foto: Mateusz Bosiacki

Bydgoszcz je na 17 tekmah zmagal le enkrat, kar že slabo vpliva na psiho, ko pa na račun ne pride niti evro, te mine vse veselje. "Poljaki so pisali, da so opravili vse svoje obveznosti, a bilo je daleč od tega. Če bi bilo tako, mi Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) ne bi dala zelene luči, da lahko kot prost igralec prestopim v drug klub. Vse skupaj me je še toliko bolj presenetilo in zabolelo, ko so te neresnice prišle v javnost," nadaljuje.

Predvsem oster je bil trener ekipe Przemysław Michalczyk, kar pa bilo lahko pomenilo, da v klubu ni bilo prave komunikacije. "Ali je trener vedel, kakšno je stanje in kakšno ni, me ne zanima. Sam sem se pogovarjal neposredno s predsednikom kluba in mu jasno povedal, kako čutim. Ni bilo ne ekipe, ne trenerja, ne denarja ... Naštel sem mu pet stvari, ki niso bile v redu, in mu tudi povedal, da bom odšel, če se to ne spremenilo. Na koncu tik pred odhodom so mi še nekaj nakazali, a ko mi je Halkbank poslal ponudbo, nisem več niti razmišljal, odšel sem v Turčijo. Že finančno je bilo bolje, da o urejenosti kluba niti ne govorim," razloži Štern.

Postopki so v času koronavirusa malce zastali, zdaj pa se bodo začele stvari reševati. Štern pravi, da se mu ne mudi, saj ve, da ni storil nič narobe. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ni človek, ki bi nagajal

Čeprav je Šternov tabor Poljakom predlagal, da se usedejo in najdejo pravično rešitev, ti niso vedeli, kaj natanko bi storili. Tako so se stvari preselile na sodišče, kjer se slovenskemu odbojkarju obeta izplačilo pogodbe. "Nikakor nisem človek, ki bi kogarkoli izsiljeval in mu nagajal. Prvi sem bil, ki je predlagal pošteno rešitev. Dejal sem jim, naj mi plačajo vsaj tisti del pogodbe, ko sem bil tam, pa so se očitno odločili drugače. Po potrdilu, ki mi ga je dal FIVB, so mi dolžni plačati vse," poudarja bombarder iz Slovenske Bistrice.

Po odhodu iz Poljske se je do konca sezone dogovoril s Halkbankom. Foto: CEV

Po nič kaj prijateljskem razhodu na Poljskem je sledila selitev v Turčijo, kjer pa so tako kot drugje po Evropi prvenstvo ustavili zaradi pandemije koronavirusa. Slovenski reprezentant večjih težav pri vrnitvi v domovino ni imel, doma v krogu svojih najdražjih pa je prejšnji teden izvedel, da je dokončno konec sezone tudi v Turčiji. "Zdravje je na pravem mestu," se s številnimi strinja tudi 24-letni odbojkar. "Če bi se nadaljevalo, bi igrali pred praznimi tribunami, kar zame osebno nima smisla. Ne igraš le zase, temveč tudi za občinstvo. Povsem drugače je igrati pred navijači kot pa v prazni dvorani."

Halkbank že preteklost, kaj pa prihodnost?

Čeprav je bilo v Turčiji vse na najvišji ravni, skoraj zagotovo pri Halkbanku kariere ne bo nadaljeval. "Sprva sem bil prepričan, da bom ostal, to je bila tudi želja trenerja, a ko je prišlo navodilo glavnega sponzorja ekipe, da se zamenja od 12 od 14 igralcev, je bilo bolj ali manj že jasno, da ne bom ostal. V primerjavi s Poljaki smo se s Turki vse lepo dogovorili. Pred odhodom v Slovenijo sem za pol ure skočil v pisarno, kjer smo malce prilagodili pogodbo in vse korektno rešili," pojasni Štern, ki za zdaj še ne ve, kje bo nadaljeval kariero. Ponudbe prihajajo, zato verjame, da bodo z ekipo našli najboljšo rešitev.

Mlajši od bratov Štern je bil eden od junakov, ki je konec preteklega leta na noge dvignila celotno Slovenijo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Poletje bo poskušal preživeti kar najbolj aktivno, saj reprezentančnih obveznosti ne bo. "Veliko trenirava z bratom Žigom, pomaga nam tudi oče, zato menim, da sva to pavzo kar dobro izkoristila," pravi Štern in dodaja, da bo tako kot preostali odbojkarji del poletja preživel tudi na mivki. "Nismo se še nič pogovarjali, a glede na to, da smo skoraj sosedi z Alenom Šketom, Maticem Videčnikom, govoril sem tudi z Dejanom Vinčićem in Gasparinijem. Bomo videli, morda skočimo na kakšen turnir, zakaj pa ne, če ne drugega, se bomo dogovorili za kakšen skupen trening. Biti toliko časa brez stika z žogo ni šala, a se ne bojim, da se ne bi hitro navadili," še za konec pove odlični slovenski reprezentant.

