Tonček Štern pred tekmo z Nemci (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po uvodni pričakovani zmagi nad Čilom na drugi tekmi svetovnega prvenstva slabo začela proti Bolgarom, se po zaostanku z 0:2 v nizih vrnila v igro, na koncu pa izgubila po skrajšanem petem setu. Slovenci bodo v skupini E odigrali le še eno tekmo, a da ta ne bi bila njihova zadnja na svetovnem prvenstvu, bodo v sredo morali premagati Nemce. Tudi oni so izgubili z Bolgari, a brez dobljenega niza, in premagali Čile.

"Imajo veliko visokih in prodornih igralcev, zato bomo morali igrati pametno, paziti na dolge izmenjave, biti disciplinirani v bloku in obrambi." Foto: Volleyball World "Na svojih hrbtih nosimo breme tekme z Bolgarijo, iz katere se moramo učiti in pomembne stvari prenesti na tekmo z Nemčijo. Dobro se zavedamo, kdaj naš način odbojke deluje in kaj je treba storiti, da do tega pridemo. A včasih je za nas prav to težko, torej na igrišču uresničiti svoje ideje, kar smo še posebej videli v prvem delu tekme z Bolgarijo. Proti Nemčiji se bomo srečali s fizično zelo močno ekipo, z veliko moči v napadu in s podobnim modelom igre, kakršnega igrajo Bolgari. Na to moramo biti pripravljeni. Predvsem na močne napadalce ter njihov dober blok in obrambo. Imajo veliko visokih in prodornih igralcev, zato bomo morali igrati pametno, paziti na dolge izmenjave, biti disciplinirani v bloku in obrambi. Ne smemo si privoščiti veliko napak in to bo ključno za to tekmo," je dan pred tekmo D v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije razmišljal selektor Fabio Soli, ki je po ponedeljkovem porazu varovancem nalil čistega vina.

Štern: Ne smemo dopustiti, da Nemci uidejo

V slovenskem taboru opozarjajo na korektorja Grozerja in na dobro organiziranje igre podajalca Jana Zimmermanna, ki ob Grozerju lahko računa tudi na prodorna blokerja Antona Brehmeja in Tobiasa Kricka, prav tako pa ne gre pozabiti na sprejemalca Erika Röhrsa, ki se je izkazal na tekmi proti Čilu.

"Najpomembnejše bo, da bomo na naši strani igrišča zbrani, da bomo odigrali osredotočeno od prve točke in da ne bomo dopustili Nemčiji, da povede, kot je Bolgarija." Foto: VolleyballWorld

"Nemci imajo zelo fizično ekipo, a mislim, da vseeno ne toliko kot Bolgari. Vemo, da nam nevarnost preti iz vseh strani. Na mestu korektorja igra Grozer, ki kljub svojim letom še vedno sodi med najboljše igralce na tem položaju. Vemo tudi, da Nemci igrajo zelo fizično odbojko, in mislim, da je včerajšnja tekma za nas lahko dobra šola. Jutri se bomo morali namreč pokazati v drugačni luči, najpomembnejše pa bo, da bomo na naši strani igrišča zbrani, da bomo odigrali osredotočeno od prve točke in da ne bomo dopustili Nemčiji, da povede, kot je včeraj Bolgarija, ko nam je ušla za tri ali štiri točke. Potem bo zares težko igrati. Zavedamo se, da je jutrišnja tekma odločilna, tako da bomo morali iti na vse ali nič. Pozabili smo na včerajšnjo tekmo, se osredotočili, spočili, manjka le še videoanaliza. Kot sem že dejal, bo najpomembnejša naša stran in to, da bomo servirali boljše, pomaknili sprejem na nemški strani od mreže, da nam bo potem dosti lažje v bloku in obrambi," pa je pred tekmo z Nemci dejal korektor Tonček Štern.

Kako gre možnim tekmecem v osmini finala

Slovenci in Nemci so se lani srečali na Wagnerjevem memorialu na Poljskem, kjer so zmagali Slovenci. Reprezentanci sta se na zadnjem svetovnem prvenstvu dvakrat pomerili v Ljubljani, obakrat so zmagali slovenski odbojkarji, najprej v skupinskem delu, nato še v osmini finala.

V skupini D, s katero se bo v osmini finala križala slovenska skupina E, so si dve zmagi priigrali Američani, ki so že uvrščeni v izločilne boje, za drugo mesto pa se borita Kuba in Portugalska, v boljšem položaju je zadnja.