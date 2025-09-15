"Današnji rezultat boli. Z naše strani pristop in vstop v tekmo nista bila primerna in pravilna. Na takšni ravni si tega žal ne moremo privoščiti, če želimo zmagovati na takšnih tekmah. Sledil je preobrat in lepa igra, ko smo stali skupaj na igrišču in dajali energijo ter igrali lepo odbojko. V petem nizu je bilo veliko neizkoriščenih priložnosti. Žal je tako, da se zmage veseli na koncu tisti, ki je ravno v takšnih trenutkih bolj zbran," je po porazu z Bolgarijo z 2:3 na svetovnem prvenstvu dejal bloker slovenske reprezentance Jan Kozamernik. Z rojaki ga v sredo ob 15. uri čaka odločilna tekma z Nemci. Zmagovalec si bo zagotovil osmino finala, za poraženca pa bo prvenstva konec.

Jan Kozamernik po porazu z Bolgarijo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenski odbojkarji so na drugi tekmi svetovnega prvenstva na Filipinih prikazali dva povsem različna obraza. Že pred tekmo so v našem taboru opozarjali, da ne smejo igrati na isti način kot visoki bolgarski tekmeci, predvsem njihov blok in servis. Bolgari so bili v prvih dveh nizih ob bledi slovenski igri povsem dominanti, a stvari so se v tretjem setu začele spreminjati.

Slovenci so s svojo igro korak za korakom lomili odpor tekmeca, najprej znižali na 2:1, nato izenačili na 2:2 in izsilili tie-break. V tem so dolgo vodili, v zaključku pa so Bolgari stopili prednost, izkoristili drugo zaključno žogo za zmago in si zagotovili napredovanje v izločilne boje.

Kozamernik: Z naše strani pristop in vstop v tekmo ni bil primeren in pravilen

Varovanci Fabia Solija imajo še vedno stvari za napredovanje v svojih rokah. O tem, ali bodo zaigrali v izločilnih bojih, bodo odločali na sredini tekmi z Nemci. Zmagovalec si bo priigral vstopnico za osmino finala, za poraženca bo prvenstva konec.

"Današnji rezultat boli. Z naše strani pristop in vstop v tekmo ni bil primeren in pravilen. Na takšnem nivoju si tega žal ne moremo privoščiti, če želimo zmagovati na takšnih tekmah. Sledil je preobrat in lepa igra, ko smo stali skupaj na igrišču in dajali energijo ter igrali lepo odbojko. S tem smo Bolgare uspešno omejili, saj so v prvih dveh nizih igrali odbojko, ki smo jim jo mi dopustili. V petem nizu je bilo veliko neizkoriščenih priložnosti. Žal je tako, da se zmage veseli na koncu tisti, ki je ravno v takšnih trenutkih bolj zbran. Dobro smo začeli peti niz, ampak na koncu enostavno to ni bilo dovolj," je bil po porazu v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije iskren srednji bloker Jan Kozamernik.

Jani Kovačič po porazu z Bolgarijo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Žiga Štern: Škoda slabega začetka, vidim veliko pozitivnih stvari

"Za nami je fizična tekma. V prvem in drugem nizu smo se spustili v agresivno igro z Bolgari, kar nam ni prineslo rezultata. Opozarjali smo na njihovo agresivno igro in višino. Ko smo v tretjem nizu začeli igrati svojo igro, smo strnili vrsto, igrali pametno in držali žogo na svoji strani. Boljše smo tudi servirali in vse skupaj je bilo precej lažje. Vidim ogromno pozitivnih stvari, škoda le tistega slabega začetka. Na koncu je zmanjkalo tudi nekaj sreče, da bi izvlekli dve točki. Upam, da bo vse skupaj veliko bolje že na naslednji tekmi proti Nemčiji," pa je misli strnil Žiga Štern, ki je srečanje končal s 13 točkami.

"Vidim ogromno pozitivnih stvari, škoda le tistega slabega začetka." Foto: Volleyball World

"V prvih dveh nizih so Bolgari igrali odlično odbojko, ki bi jo lahko enačili z eno najboljših in z njimi je bilo res težko igrati, saj so se dotikali vseh žog, tako v blokih kot obrambi. Potem smo tudi mi začeli igrati nekoliko pametnejše in tekma se je preobrnila, igrali smo tisto našo igro. Bili smo blizu zmage, ampak danes so nekoliko več sreče imeli Bolgari," je dodal Jani Kovačič.

"Nismo se držali naše igre, in to proti zelo močni ekipi. Treba je bilo spremeniti igro. V prvih dveh setih smo bili neprepoznavni, tega si ne smemo več dopustiti, ker vemo, da je naslednja tekma za nas zelo pomembna. Nekako smo prišli nazaj v igro in od tretjega seta igrali našo igro, ki bi jo morali že od začetka. Na koncu nam je zmanjkalo malo sreče. V sredo gremo na zmago, to je najbolj pomembno. Nemčija je še ena dobra ekipa, ki bo šla prav tako na zmago, saj če ne zmaga, gre domov. Na igrišču bo peklensko," pa je za nacionalno televizijo proti sredini tedna pogledal Alen Pajenk.

Tekma Slovencev in Nemcev se bo v sredo začela ob 15. uri.