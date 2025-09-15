Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva po maratonu in petih setih proti Bolgariji, ki je prevladovala predvsem v prvih dveh nizih, izgubila z 2:3 (-19, -14, 18, 23, 13). Bolgari so si z drugo zmago že priigrali osmino finala, Slovenci pa se bodo za napredovanje v sredo pomerili z Nemci, ki so danes premagali Čile. Zmagovalec si bo priboril izločilne boje, poraženec pa se bo poslovil od tekmovanja. Brez napredovanja so ostali Japonci, ki so nepričakovano izgubili tudi drugo tekmo prvenstva, tako da se bodo poslovili še pred osmino finala.

Poročilo s tekme:

Jani Kovačič po porazu (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenija : Bolgarija 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13) Dvorana Mall of Asia, sodnika: Maroszek (Poljska) in Cesare (Italija).

* Slovenija: T. Štern 20 (2 bloka), Pajenk 6 (1 as, 2 bloka), Kozamernik 8 (1 as, 2 bloka), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 13 (2 asa, 1 blok), Ropret, Urnaut, Mujanović 16 (1 blok), Kržič, Najdič 2 (1 blok).

* Bolgarija: S. Nikolov 10 (4 asi), I. Petkov 11 (1 as, 5 blokov), Atanasov 8 (2 asa, 2 bloka), Načev, Asparuhov 17 (2 asa, 2 bloka), Grozdanov 6 (3 bloki), Tatarov 1, Želev, Antov 1, Palev, Dobrev, Kolev, A. Nikolov 26 (2 asa, 1 blok), P. Petkov.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je svetovno prvenstvo na Filipinih odprla s pričakovano zmago s 3:0 nad Čilom, tokrat pa jo je pričakal precej zahtevnejši tekmec Bolgarija, ki je v obračun prav tako vstopila z zmago na svojem računu.

Foto: Volleyball World Slovenci so pred tekmo opozarjali na odličen blok in servis Bolgarov, ki so, tudi na račun teh elementov, v prvih dveh nizih povsem dominirali. Na začetku obeh so hitro ušli (7:2, 7:1) in selektorja Fabia Solija prisilili v time-out, ki pa prav veliko ni pomagal. Po nekaj zaporednih točkah Nika Mujanovića, ki je igral na mestu sprejemalca - kapetan Tine Urnaut je tudi drugo tekmo pospremil kot gledalec -, so se sicer nekoliko približali, a Bolgari, ki so tudi dobro sprejemali, so uvodni niz dobili s 25:19, v drugem pa Slovence pustili na 14. točki.

Soli si je želel več energije svojih varovancev in to dočakal v tretjem nizu. V tem so Slovenci, ki so sploh prvič na tekmi povedli, pokazali drugačen obraz, izboljšali sprejem, steklo pa jim je tudi v napadu. Razigral se je Tonček Štern in s soigralci vseskozi vodil za tri točke. V zadnjem delu, ko je vse bolj razpoložen postajal tudi Žiga Štern, so še izdatneje ušli tekmecu, niz dobili s 25:18 in ostali v igri za zmago.

Slovence v sredo ob 15. uri čaka za biti ali ne biti. V nadaljevanje prvenstva vodi le zmaga nad Nemčijo. Foto: Volleyball World

Četrti niz je bil znova izenačen, Slovenci so bili vseskozi korak spredaj, ob koncu so Bolgari poskušali z več challengi, na 23:23 izenačili, a so naslednji točki in niz pripadli našim odbojkarjem. Ti so bili vseskozi spredaj tudi v skrajšanem petem setu, vodili z 11:9, nato pa so sledile štiri zaporedne točke tekmecev, ki jim je šel na roko tudi challenge v ključnem trenutku. Bolgari vodstva niso več izpustili iz rok, pri 14:12 so imeli dve zaključni žogi za zmago, prvo so Slovenci še ubranili, druge ne več.

Najučinkovitejši v slovenski zasedbi je bil z 20 točkami Tonček Štern, Nik Mujanović jih je dodal 16, Žiga Štern pa 13. Pri Bolgariji jih je 26 dosegel Aleksandar Nikolov.

V sredo tekma za biti ali ne biti

Bolgarska reprezentanca se je z drugo zmago že uvrstila v izločilne boje. Kdo bo drugi, ki bo iz skupine E napredoval, bo jasno v sredo po tekmi med Slovenci in Nemci. Napredoval bo zmagovalec, za poraženca pa bo prvenstva konec.

Kovačič: Že selektor je opozoril pred tekmo. Na koncu lahko vseeno čestitam ekipi.

Foto: Volleyball World "Vedeli smo, da bo težka tekma. So najbolj fizična ekipa na svetu, težko je igrati z njimi. Če igraš podobno kot oni, če hočeš igrati tako igro ... V prvih dveh setih smo videli, kaj se je zgodilo. Že selektor je pred tekmo izpostavil, da ne smemo igrati kot oni. V tretjem setu smo začeli igrati drugače, bolj pametno. Malo nam je zmanjkalo na koncu, a lahko čestitam ekipi, da smo se borili do konca. Čez dva dneva imamo popravni izpit proti Nemčiji. Če zmagamo, smo naprej," je po porazu za nacionalno televizijo dejal prosti igralec Jani Kovačič.

Nemci zanesljivo prek Čila

Že pred slovensko-bolgarskim obračunom sta se pomerila preostala tekmeca iz slovenske skupine E, Nemčija in Čile. Nemci so upravičili vlogo favoritov in prvo zmago dosegli brez izgubljenega niza. Najučinkovitejši ob zmagi je bil z 19 točkami György Grozer.

Nemci po zmagi nad Čilom ohranjajo upe. Foto: Volleyball World

Slovenci bodo imeli v torek tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa se bodo pomerili še z Nemčijo. Iz vsake skupine bosta po treh tekmah v osmino finala napredovali prva in druga reprezentanca.

Skupina E se bo v osmini finala križala s skupino D. Kubanci so v tej danes s 3:0 pričakovano premagali Kolumbijce, pozneje pa se bodo udarili še favorizirani Američani in Portugalci.

Hiter japonski konec

Odbojkarji Japonske so na prvenstvo prišli kot šestouvrščena reprezentanca s svetovne lestvice, a se bodo od tekmovanja poslovili še pred izločilnimi boji. Azijska zasedba je po uvodnem porazu proti Turčiji (0:3) izgubila tudi proti Kanadi (0:3) in nima več možnosti za napredovanje. Turčija je danes premagala Libijo, tako da iz te skupine napredujejo Kanadčani in Turki.

Danes bodo na delu tudi evropski prvaki Poljaki, ki ne bi smeli imeti težav s Katarjem.

Svetovno prvenstvo, 4. dan:

Ponedeljek, 15. september:

Lestvice: